ATP Montpellier 2026: il 2009 Kouamé si qualifica al main draw

Moise Kouamé non si ferma più e, dopo aver vinto due ITF consecutivi, si qualifica per la prima volta in carriera ad un main draw ATP: batte Clement Chidekh e accede al tabellone dell’ATP 250 di Montpellier 2026. Il classe 2009 vince 7-5 6-7 6-3 in 2 ore e 53 minuti. È la sua dodicesima vittoria consecutiva in questa stagione, in cui non ha ancora perso una partita. Al primo turno è stato sorteggiato contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic.

La partita

Nel primo set Chidekh parte forte, ma Kouamé rimonta da 1-4 a 7-5 grazie ai break ottenuti nel settimo e nell’undicesimo gioco. Nel secondo parziale, però, è nuovamente l’altro transalpino a partite meglio, portandosi sul 2-0 e servizio. Poi il 2009 fa e disfa: ottiene immediatamente il contro-break e salva tre palle break sul 4-4, strappa nuovamente il servizio al connazionale e si porta 5-4. Potrebbe chiudere il match, invece subisce un altro break: 5-5 e tutto da rifare. Sul 6-5 e servizio è bravo ad annullare tre set point, ma il tie-break gli sfugge sul più bello: quando è avanti 6-3 e servizio perde 5 punti consecutivi. Chidekh vince il set e rimette tutto in parità.

Il terzo parziale scorre in modo più lineare rispetto al precedente: Kouamé breakka e conduce 4-1. L’avversario rimane aggrappato al match due volte: al servizio salva due palle del 5-2 e tre match point. Il 17enne si ripresenta a servire per il match sul 5-3, ma questa volta non trema e agguanta il primo main draw della carriera.