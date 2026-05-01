Challenger 175 Cagliari 2026: Arnaldi salva match point contro Borges e avanza in semifinale

Matteo Arnaldi survivor nel Challenger 175 di Cagliari 2026. Il sanremese, uscito dalla Top 100 dopo un inizio di stagione complicato, fa fuori il portoghese testa di serie numero 3 Nuno Borges (n.49 ATP) guadagnandosi un posto un semifinale. Grande lotta sul Centrale, con l’azzurro prima avanti set e break (6-3 3-1) e poi sotto di un break nel parziale decisivo. Sul 5-4 Borges va a servire per andare in semifinale, ma si incarta e si fa trascinare nella lotta da Arnaldi che, salvando un match point sul 5-4 40-30, la spunta 6-3 6-7 (2) 7-6 (3) in tre ore di gioco. “Ringrazio il pubblico che oggi mi ha dato tanto – sottolinea l’azzurro nell’intervista in campo – ed è stata una partita lottata e contro Borges si lotta sempre. Mi sentivo in controllo a inizio partita, ma poi ci sono stati passaggi a vuoto perché quest’anno mi mancano un po’ di partite. Sono felice di averla portata a casa, sono le vittorie che mi mancavano e sono contento del livello che ho messo in campo”.

Uscito indenne da un ostico derby di primo turno con Arnaboldi – 6-7(3) 6-4 6-2 – il numero 103 del mondo elimina il secondo avversario con classifica superiore alla sua, dopo l’ottima prova con Juan Manuel Cerundolo in ottavi (n.67 ATP), e torna a sconfiggere un Top 50 dopo otto mesi (Sonego nell’ATP 500 di Washington 2025). Terza vittoria consecutiva al Sardegna Open per Arnaldi, che non otteneva tre successi in fila in un torneo dal Masters 1000 di Madrid 2025. Manca sempre la prima vittoria ATP nel 2026 al ligure – ko all’esordio all’Australian Open, nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Monte-Carlo e nell’ATP 250 di Bucarest – che si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Jesper de Jong e Gianluca Cadenasso.