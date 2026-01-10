United Cup 2026: quanti punti per il ranking ATP hanno guadagnato i tennisti

Con la United Cup 2026 ormai prossima alla conclusione, è tempo di bilanci e soprattutto di calcoli. Il torneo misto a squadre non assegna infatti un numero fisso di punti, bensì questi variano in base al ranking dell’avversario battuto e al turno dell’evento in cui si ottiene la vittoria.
Il giocatore che ha ottenuto più punti per il ranking ATP è Hubert Hurkacz, seguito da Zizou Bergs e Stefanos Tsitsipas. Bottino piuttosto magro invece per i top 10: Alex De Minaur si è fermato a quota 80, mentre non hanno neppure raggiunto i 50 punti Taylor Fritz, Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Saluta Perth a mani quasi vuote anche Flavio Cobolli, vittorioso contro Wawrinka ma battuto da Rinderknech. Di seguito la lista completa.
Hurkacz 225 (se batte Wawrinka in finale 265)
Bergs 155
Tsitsipas 125
Baez 115
De Minaur 80
Ruud 55
Mensik 45
Wawrinka 40 (se batte Hurkacz in finale 100)
Rinderknech e Zverev 40
Fritz e Zhang 35
Auger-Aliassime e Harris 25
Cobolli 20