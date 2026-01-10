United Cup 2026: quanti punti per il ranking ATP hanno guadagnato i tennisti

Con la United Cup 2026 ormai prossima alla conclusione, è tempo di bilanci e soprattutto di calcoli. Il torneo misto a squadre non assegna infatti un numero fisso di punti, bensì questi variano in base al ranking dell’avversario battuto e al turno dell’evento in cui si ottiene la vittoria.

Il giocatore che ha ottenuto più punti per il ranking ATP è Hubert Hurkacz, seguito da Zizou Bergs e Stefanos Tsitsipas. Bottino piuttosto magro invece per i top 10: Alex De Minaur si è fermato a quota 80, mentre non hanno neppure raggiunto i 50 punti Taylor Fritz, Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Saluta Perth a mani quasi vuote anche Flavio Cobolli, vittorioso contro Wawrinka ma battuto da Rinderknech. Di seguito la lista completa.

Hurkacz 225 (se batte Wawrinka in finale 265)

Bergs 155

Tsitsipas 125

Baez 115

De Minaur 80

Ruud 55

Mensik 45

Wawrinka 40 (se batte Hurkacz in finale 100)

Rinderknech e Zverev 40

Fritz e Zhang 35

Auger-Aliassime e Harris 25

Cobolli 20