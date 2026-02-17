Challenger Nuova Delhi 2026, Cinà parte bene: battuto in due set Xilas

Buona la prima per Federico Cinà, impegnato nel Challenger di Nuova Delhi 2026, sul cemento in India. Il palermitano ha impiegato appena 64 minuti per superare il greco Ioanni Xilas, numero 367 e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-4. In entrambi i set Cinà è partito davvero forte, issandosi sul 5-1 nel primo e sul 4-0 nel secondo. L’avversario ha tentato di rendere il passivo meno pesante, tuttavia di fatto non ha avuto chance per impensierire l’azzurro. Secondo turno raggiunto dunque da Cinà, attualmente numero 225 ATP e a caccia di punti per risalire la classifica. Il suo prossimo avversario sarà il beniamino di casa Sumit Nagal, attualmente n. 297 ma con un passato in top 70.