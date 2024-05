Serie B1, colpo dei ragazzi del Tc Cagliari: vincono e superano tre rivali. 2-2 per il team femminile

Dopo un avvio incerto, la formazione di Serie B1 maschile del Tennis Club Cagliari ha decisamente ritrovato la retta via. A sette giorni dal primo successo stagionale, conquistato in casa contro i romani della Ssd Ferratella, la formazione capitanata da Martin Vassallo Arguello e Stefano Mocci ne ha ottenuta immediatamente una seconda, espugnando in trasferta i campi dello Junior Tennis Perugia. In Umbria è finita 4-2 per gli ospiti, capaci di indirizzare l’esito del duello già nei singolari, con i successi di Andrea Picchione, Nicola Porcu e dello spagnolo Carlos Sanchez Jover, prima dello sfortunato ritiro di Alberto Sanna costretto a gettare la spugna nel secondo set, dopo aver vinto il primo. Un ritiro che ha tenuto vive le speranze di pareggio dei padroni di casa, stroncate però un paio d’ore più tardi dalla comoda vittoria nel primo doppio del duo Picchione/Sanchez Jover, i quali hanno regolato per 6-3 6-2 la coppia Miletich/Casucci, garantendo al Tc Cagliari i tre punti. E sono pesantissimi, perché hanno premesso al team sardo di balzare dal sesto al terzo posto (ultimo valido per accedere ai play-off promozione), superando tre rivali in un colpo solo. Un traguardo doppiamente prezioso se si considera che la formazione sarda ha già osservato il turno di riposo, quindi avrà altre tre chance per raccogliere punti e consolidare il posto nei piani alti della classifica. La prima domenica 2 giugno, in casa contro il Quanta Club di Milano.

È terminata sul 2-2, invece, la sfida della formazione femminile a Castiglion Fiorentino (Arezzo), contro le rivali del Tennis Club Castiglionese. Un pareggio che lascia un pizzico di amaro in bocca visto come si era messa la contesa, inizialmente favorevole alla formazione sarda capace di portare a casa in due set i primi due incontri, grazie a Gabriela Ce ed Eleni Christofi. Poi però, la giovane francese Tiphanie Lematitre non ha dato particolari chance a Barbara Dessolis e una grande partenza delle cagliaritane nel successivo doppio non è stata sufficiente. Perché dopo aver incassato un rapido 6-1 dal duo Ce/Dessolis, la coppia avversaria Crescenzi/Gentili è riuscita a risalire la corrente e vincere due tie-break di fila, imponendosi con il punteggio di 1-6 7-6 10/4. Il pareggio costa il primo posto alle ragazze capitanate da Candela Bugnon e Carla Lucero, superate dalle rivali del Ct Bari, ma già la prossima domenica ci sarà la chance per rifarsi, in una nuova trasferta. Appuntamento a Pesaro, per il duello contro il Tennis Club Baratoff.

Serie B1 maschile – Quarta giornata

Tennis Club Cagliari b. Junior Tennis Perugia 4-2

Andrea Picchione (C) b. Iannis Miletich (J) 6-4 6-3, Nicola Porcu (C) b. Alessio De Bernardis (J) 7-6 4-6 6-0, Carlos Sanchez Jover (C) b. Gilberto Casucci (J) 6-1 6-0, Giulio Casucci (J) b. Alberto Sanna (C) 4-6 4-3 ritiro, Sanchez Jover/Picchione (C) b. Miletich/G. Casucci (J) 6-3 6-2, Pipitone/Trivunac (J) b. Porcu/Binaghi (C) ritiro.

Serie B1 femminile – Quarta giornata

Tennis Club Castiglionese vs Tennis Club Cagliari 2-2

Gabriela Ce (Cag) b. Giulia Crescenzi (Cas) 6-3 6-3, Eleni Christofi (Cag) b. Agnese Gentili (Cas) 6-1 6-3, Tiphanie Lematitre (Cas) b. Barbara Dessolis (Cag) 6-0 6-4, Crescenzi/Gentili (Cas) b. Ce/Dessolis (Cag) 1-6 7-6 10/4.

