Qualificazioni Roland Garros 2025, day-4: Stefanini e Zeppieri volano, Errani saluta alla sua maniera

Penultima giornata di qualificazioni al Roland Garros 2025, con alcuni terzi turni decisivi e altri incontri di secondo turno slittati a oggi causa pioggia. Cinque gli italiani impegnati, con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. Il successo più importante, poiché giunto in una sfida che assegnava un posto nel main draw, è arrivato sul campo 12 grazie a Matteo Gigante, bravo a sconfiggere in un folle (QUI ben riassunto con l’intervista al romano) Elmer Moller 6-3 7-6(5). Per ‘Giga’ è la seconda qualificazione Slam consecutiva dopo Melbourne.

La notizia di giornata è l’ultima partita in carriera, in singolare, per Sara Errani. Così ha iniziato e così ha finito, tra una maratona e un’altra. ‘Sarita’ era già venuta fuori da un match incredibile al primo turno, superando Niemeier 0-6 7-6(4) 6-2 dopo essersi ritrovata sotto 6-0 2-0 e poi 6-0 5-2. Un’impresa alla Errani che stava per ripetersi anche oggi contro Friedsam. La tedesca alla fine ha prevalso 10-7 al tiebreak del terzo set, ma è giusto che Sara lasci il tennis (in singolare) con due match che la rispecchiano pienamente per grinta, rifiuto della sconfitta e passione per questo folle sport. Se anche per Nuria Brancaccio non c’è stato nulla da fare (6-7 1-6 contro Erjavec), la grande vittoria di giornata è giunta da Lucrezia Stefanini, bravissima a imporsi in tre set su Aliaksandra Sasnovich, terza testa di serie del tabellone cadetto: 6-1 1-6 6-3 il successo della quadrumane toscana. Al turno decisivo sfida a Erjavec.

Ottimo successo per Giulio Zeppieri contro lo statunitense Eliot Spizzirri con il punteggio di 6-2 6-3. ‘Zeppo’ ha dominato il match dall’inizio alla fine dimostrando come Parigi sappia far riaffiorare quelle sensazioni tennistiche che, quest’anno, sono state spesso sopite (come al Foro Italico). Ventitrè vincenti in 17 game sono un bottino piuttosto impressionante per il tennista pontino, che al turno decisivo se la vedrà con l’argentino Federico Gomez. Zeppieri cercherà di qualificarsi al Roland Garros per la quarta stagione consecutiva.

