Il treno per il Foro Italico è passato dal Tc Crema: 9 i qualificati che continuano a sognare

A coltivare il sogno di calcare i mitici campi del Foro Italico di Roma erano esattamente in 100, e dopo tre settimane di battaglie sono rimasti in nove. A consegnare i pass cremonesi per il Master regionale di aprile, che eleggerà i qualificati lombardi per le finali nazionali di quarta categoria (in programma nella Capitale in concomitanza con gli Internazionali Bnl d’Italia), è stata la prova di selezione giocata al Tennis Club Crema. Un evento che ha visto intrecciarsi le ambizioni di grandi e piccini: di chi il tennis lo vede come un passatempo o poco più, e di chi invece può ancora sognare di costruirsi un futuro nel mondo della racchetta, magari partendo proprio da questa esperienza. Uno scenario possibile, per esempio, per buona parte dei protagonisti dei singolari, all’insegna della linea verde. Nel maschile il titolo è andato all’under 14 di casa Jacopo Merli, giovane del Tc Crema che aveva rischiato di salutare il torneo addirittura all’esordio (7-6 5-7 11/9 per avere la meglio su Massimiliano Severgnini), ma che poi ha alzato il livello e fra semifinale e finale ha vinto due volte in due set, prendendosi il titolo grazie al successo per 6-4 6-3 sull’esperto Dean Lachinelli. Ancora più giovane la finale femminile, che ha visto Caterina Zelioli (under 16 della Canottieri Baldesio) imporsi con un doppio 6-1 su Giulia Tamirsi, addirittura under 12.

Al Master regionale del 15-27 aprile, in programma al Club Tennis Ceriano Laghetto (provincia di Monza e Brianza) per le donne e al GFG Sport di Peschiera Borromeo (Milano) per gli uomini, ci sarà posto sia per le due ragazze che per i due finalisti, ai quali si aggiunge Matteo Fornaroli, che dopo l’eliminazione in semifinale ha vinto contro Massimiliano Pedrinazzi lo spareggio per il terzo posto. Nelle stesse sedi anche i tabelloni regionali di doppio, con due coppie provenienti dal torneo del Tc Crema. Nel maschile hanno vinto Mattia Guerini e Andrea Denti (6-2 6-0 in finale a Dean Lachinelli e Francesco Mussi), mentre nel femminile si sono imposte Alessia Rapuzzi e Valeria Romeo. Le due hanno superato per 6-2 7-6 le giovani di casa Greta Janina ed Elisabetta Farro. Terminato un evento di grande successo, a breve al Tennis Club Crema ne arriva un altro: fra sabato 19 e domenica 20 marzo i campi di via del Fante ospiteranno la sesta tappa del Circuito Giovanile Cremonese, per under 10, 12, 14 e 16.

RISULTATI

Singolare maschile – Finale: Jacopo Merli b. Dean Lachinelli 6-4 6-3.

Singolare femminile – Finale: Caterina Zelioli b. Giulia Tamirsi 6-1 6-1.

Doppio maschile – Finale: Guerini/Denti b. Mussi/Lachinelli 6-2 6-0.

Doppio femminile – Finale: Rapuzzi/Romeo b. Janina/Farro 6-2 7-6.

Leggi anche: