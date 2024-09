Il Tc Cagliari prepara il ritorno nella Serie A1 femminile, con due top-100: si parte il 6 ottobre

L’attesa è quasi finita. A sette anni dall’ultima volta il Tennis Club Cagliari è pronto a fare il suo ritorno nel massimo campionato nazionale a squadre, col team femminile che sarà fra le 8 formazioni in gara nella Serie A1 al via domenica 6 ottobre. Un traguardo inseguito a lungo dalle ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello: l’avevano sfiorato più volte in precedenza e l’hanno riconquistato lo scorso dicembre, al termine di una stagione perfetta in A2. Un traguardo che si inserisce alla perfezione nei progetti di valorizzazione del settore agonistico del club, che punta forte proprio sulle gare a squadre (ma non solo) per permettere alle più giovani di vivere a contatto con professioniste affermate, confrontarsi con loro e raccogliere esperienze importanti. Una delle prove è l’inserimento nella squadra della giovane del vivaio Beatrice Zucca, che lo scorso anno militava nel secondo team di A2 (retrocesso) e quest’anno vivrà il sogno dell’A1. Ma la giocatrice di casa non è l’unica novità in una squadra che si è rinforzata con altri quattro innesti, tutti di grande qualità. Sono quattro straniere e il regolamento non permette di schierarne più di una per giornata, ma l’elevato numero di alternative garantirà un’ottima copertura. Nel quartetto addirittura due top-100 Wta: la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, numero 74 del mondo e fresca di terzo turno allo Us Open, e l’ungherese Anna Bondar, numero 84. Con loro la bulgara Gergana Topalova (247 Wta) e la rumena Andreea Prisacariu (444). Confermate le protagoniste della promozione: Nuria Brancaccio, la greca Despina Papamichail, Alessandra Mazzola e le sorelle sarde Barbara e Marcella Dessolis, preziosissime in quanto elementi del vivaio.

Il Tc Cagliari è stato inserito nel Girone 2, con Tennis Beinasco, Tc Rungg Südtirol (Appiano, provincia di Bolzano) e At Verona Falconeri. La prima sfida sarà contro la formazione veneta, domenica 6 ottobre sulla terra battuta di Monte Urpinu. Sette giorni dopo (13 ottobre) la trasferta in Alto Adige, poi (20 ottobre) il duello in Piemonte contro il Tennis Beinasco che chiuderà il girone d’andata. Dal 27 ottobre il ritorno: prima la trasferta a Verona, quindi due gare casalinghe nelle domeniche successive, contro il Tc Rungg e quindi contro Beinasco. Già certo anche l’impegno nelle ultime due domeniche di novembre, 17 e 24: in caso di chiusura fra le prime due il Tc Cagliari giocherà le semifinali scudetto, altrimenti (terza o quarta posizione) dovrà lottare per la salvezza nei play-out. “A Cagliari – dice il direttore tecnico Martin Vassallo Arguello – la Serie A1 mancava da sette anni, e siamo sicuri che questa occasione rappresenterà un’ulteriore spinta per il nostro lavoro quotidiano. Per noi i campionati a squadre rimangono un mezzo per proseguire la crescita del vivaio, così come per permettere ai nostri giovani di osservare da vicino giocatrici di spessore internazionale. Ci fa piacere che Bouzas Maneiro e Bondar abbiano scelto di giocare per noi, e proveremo ad approfittare al meglio di questa occasione, come già fatto in passato con altre top-100. Da non sottovalutare, infine, il contribuito che la Serie A1 può dare allo sport sardo e anche l’opportunità che offre agli appassionati della città, i quali potranno assistere sui nostri campi a uno spettacolo sportivo di altissimo livello”.

SERIE A1 FEMMINILE – LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CAGLIARI

Anna Bondar (Hun, 1.3), Jessica Bouzas Maneiro (Esp, 1.7), Nuria Brancaccio (Ita, 1.8), Despina Papamichail (Gre, 2.1), Alessandra Mazzola (Ita, 2.1), Andreea Prisacariu (Rom, 2.1), Gergana Topalova (Bul, 2.1), Barbara Dessolis (Ita, 2.3, vivaio), Marcella Dessolis (Ita, 2.5, vivaio), Beatrice Zucca (Ita, 2.5, vivaio).

SERIE A1 FEMMINILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 6-13-20-27 ottobre, 3-10 novembre.

Semifinali e play-out: 17-24 novembre.

Finale scudetto: 6-8 dicembre.

Ogni sfida prevede tre singolari e un doppio.

Le prime due squadre classificate di ciascun girone accedono alle semifinali scudetto (play-off), da giocare con formula di andata e ritorno. Le due terze e le due quarte classificate giocheranno invece i play-out per conservare la permanenza in Serie A1 (formula di andata e ritorno).

