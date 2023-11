Tennis Club Crema da favola: sbanca Siracusa e conquista la semifinale scudetto

Col brivido? È più bello. C’è da scommettere che il Tennis Club Crema avrebbe fatto volentieri a meno di finire in svantaggio per 2-1 nella trasferta al Match Ball Siracusa, e trovarsi quindi obbligato a vincere tutti i tre successivi incontri per evitare di farsi scippare all’ultima giornata il primo posto nel girone. Ma dopo una giornata lunga quasi otto ore il verdetto tanto atteso è arrivato comunque: grazie al successo per 4-2 in Sicilia, il club del presidente Stefano Agostino torna in semifinale scudetto a tre anni dall’ultima volta (2020), entrando fra le migliori quattro della Serie A1 per la quarta volta nelle ultime undici stagioni. Un traguardo meritato con vittorie di grande qualità ma in bilico fino all’ultimo, perché sarebbe bastato un pareggio nell’ultima giornata per vedere il sogno sfumare, a favore del Park Tc di Genova. Invece, nonostante l’iniziale svantaggio dovuto alle sconfitte di Robin Haase (6-3 7-6 contro Antonio Caruso) e di Andrea Arnaboldi (5-7 7-6 7-5 contro Alessandro Ingarao, con due match-point mancati), mitigate dal successo del solito Samuel Vincent Ruggeri (6-4 6-0 ad Antonio Massara), la vittoria è arrivata comunque. Lorenzo Bresciani ha firmato il 2-2 vincendo il suo primo match stagionale in singolare (7-5 6-2 ad Alessio Siringo), e nei successivi doppi è stato Crema-show, grazie alle vittorie in meno di un’ora delle coppie Haase/Vincent Ruggeri e Bresciani/Golubev, a segno rispettivamente contro Massara/Ingarao e Caruso/Siringo.

“Invece che di trovarci sul 2-2 costretti a vincere entrambi i doppi – dice capitan Zanotti – ci saremmo augurati di fare meno fatica. Nonostante siano durati meno di un’ora, sono stati due match davvero intensi. Complimenti ai ragazzi: siamo contentissimi e ci godiamo il passaggio ai play-off”. Felicissimo anche il presidente Stefano Agostino, vero cuore del team. “La soddisfazione per il passaggio in semifinale – dice – raddoppia perché il merito è soprattutto dei due ragazzi del vivaio. Vincent Ruggeri ha giocato una stagione da traghettatore, mentre Bresciani si è ritrovato proprio nel momento ideale, dopo un periodo difficile. Oggi è stato il suo giorno e questo è un bel segnale in vista della prossima sfida. I doppi si sono confermati il nostro punto di forza, permettendoci di chiudere un girone fantastico con la quarta vittoria in sei sfide. Abbiamo raccolto un successo di carattere, che ci dà grande convinzione in vista dei play-off”. Il Tennis Club Crema conoscerà la sua avversaria martedì, al termine del sorteggio in programma alle ore 11 presso la sede romana della Federazione Italiana Tennis e Padel. Tre le possibili sfidanti della semifinale scudetto, ossia le prime classificate degli altri gruppi: i campioni d’Italia in carica del Tennis Club Sinalunga (Siena), i finalisti del 2022 del Circolo Tennis Palermo e i finalisti del 2021 del Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Il sorteggio determinerà anche la squadra a giocare in casa la gara d’andata, prevista per domenica 26 novembre. Sette giorni più tardi il ritorno, che deciderà le due finaliste.

RISULTATI

Sesta giornata Girone 1

Match Ball Siracusa vs Tennis Club Crema 2-4

Antonio Caruso (S) b. Robin Haase (C) 6-3 7-6, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Antonio Massara (S) 6-4 6-0, Alessandro Ingarao (S) b. Andrea Arnaboldi (C) 5-7 7-6 7-5, Lorenzo Bresciani (C) b. Alessio Siringo (S) 7-5 6-2, Haase/Vincent Ruggeri (C) b. Massara/Ingarao (S) 6-4 6-2, Bresciani/Golubev (C) b. Caruso/Siringo (S) 6-2 6-4.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 1

1. Tennis Club Crema, 13 punti (21-15)

2. Park Tc Genova, 11 punti (22-14)

3. Tennis Club Italia, 9 punti (17-19)

4. Match Ball Siracusa, 1 punto (12-24)

