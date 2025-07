Wimbledon, Amanda Anisimova: “Il punteggio è pesante, ma non mi sento umiliata”

“Ho solo cercato di non crollare, di non piangere, di parlare con il cuore”. È uno di quei rari momenti in cui le parole contano più del punteggio. Amanda Anisimova ha appena perso una finale di Wimbledon con un doppio 6-0 contro Iga Swiatek in appena 57 minuti. Una sconfitta durissima, ancor più dura perché arrivata sotto i riflettori del Centre Court, nel tempio del tennis. Ma la conferenza stampa della tennista americana, più del match in sé, è destinata a restare impressa. Anisimova, 23 anni, è rientrata nel circuito pochi mesi fa dopo un lungo stop per motivi personali e di salute mentale. Il suo percorso sino alla finale è stato sorprendente e commovente, fatto di tennis splendido e lacrime vere. Ecco perché, anche oggi, in tanti le hanno riservato un sentito applauso. “Mi sono sentita sopraffatta sin dall’inizio. Il campo centrale, la finale di Wimbledon, la mia prima finale Slam… era tutto molto intenso”, ha spiegato. “So che il punteggio è pesante, ma non mi sento umiliata. Ho fatto tutto il possibile per prepararmi, semplicemente oggi è stato troppo”.

Amanda non ha mai nascosto le sue fragilità, scegliendo con coraggio di fermarsi quando ha capito di non poterne più. Era il 2023. “Sono contenta di aver preso quella decisione. Sento che questa finale è la mia ricompensa per tutto il duro lavoro, per i momenti in cui ho lottato contro me stessa. Tornare e arrivare in fondo in uno Slam è un premio che vale tantissimo per me”. Swiatek, alla quinta vittoria Slam, è stata dominante dal primo all’ultimo quindici. Ma il vero scarto tra le due oggi è stato tutto mentale: “Mi ha travolta l’intensità del momento. Iga è stata perfetta, io non riuscivo nemmeno a respirare”. La lucidità con cui Amanda ha raccontato la propria impotenza in campo ha spiazzato e commosso tutti i presenti. A Wimbledon Amanda Anisimova ha perso nettamente. Ma oggi, nel modo in cui ha saputo perdere, ha vinto ancora. E lo sport, quello più vero, è anche questo.

