Giulio Zeppieri supera le ‘quali’ a Wimbledon. Coach Castagnola: “Zeppo bravo a gestire emozioni e frustrazione”

Giulio Zeppieri per la prima volta prenderà parte al tabellone principale di Wimbledon. Il tennista laziale (n.353 ATP), già bravo poche settimane fa a superare le qualificazioni al Roland Garros (per poi arrendersi ad Alcaraz), ha ottenuto l’accesso al main draw dopo una vera e propria battaglia sportiva contro l’ex Top 20 Cristian Garin. Giulio si è imposto in 5 set con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 5-7 7-5 in 3 ore e 18 minuti. “Zeppo è molto soddisfatto, non si era mai qualificato a Wimbledon – ha raccontato da Londra coach Tommaso Castagnola -. Bisogna dare merito a Giulio per questa vittoria, arrivata dopo un incontro molto difficile sia tennisticamente che emotivamente”.

Zeppieri aveva superato piuttosto agevolmente i primi turni del tabellone cadetto: 6-2 4-6 6-2 all’indiano Nagal e 6-3 6-2 al britannico Jubb. “In quegli incontri Giulio è stato superiore agli avversari; contro Nagal ha subìto un break stupido nel secondo set, ma per il resto ha sempre gestito e comandato. Oggi contro Garin è stata invece una grande partita”.

Una sfida non banale, come detto, per quanto concerne la gestione delle emozioni. “Garin è entrato benissimo nel match – ha spiegato Castagnola -: perfetto in risposta, abile a togliere tempo a Giulio che non riusciva a trovare punti diretti col servizio. Il match è cambiato quando ‘Zeppo’ ha cominciato a giocare un po’ di più al centro, a variare il servizio e ad accelerare solo dopo essere entrato nello scambio”. I momenti di tensione sono stati tanti tra quarto e quinto set. “Giulio aveva annullato due set point nel quarto set a Garin riuscendo poi a strappare il servizio al cileno, ma l’interruzione per pioggia ha portato a una gestione mentale difficile. Nel complesso ‘Zeppo’ è stato bravo a rimanere lucido e a non pensare alle occasioni mancate e alla comprensibile frustrazione (era stato avanti anche 4-2 nel quinto prima di ritrovarsi 4-5; ndr); in risposta è cresciuto nel corso del match, così come al servizio. Nel parziale decisivo, complessivamente, Giulio ha alzato davvero tanto il proprio livello tennistico”.

Zeppieri aveva già ottenuto quattro qualificazioni (consecutive) al Roland Garros e una agli Australian Open, senza dimenticare la conquista di tre match nei tabelloni principali degli Slam. A questo punto manca solamente New York. “Attendiamo il sorteggio di domani per scoprire chi sarà l’avversario di Giulio – ha concluso Castagnola -, al momento ci godiamo questa bella qualificazione”.

