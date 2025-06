Domenico Liguori, direttore tecnico dell’Enjoy di Roma: “Dal Lazio usciranno nuovi talenti. Wimbledon? Occhio a Djokovic”

Con Wimbledon alle porte e la stagione della scuola tennis al tramonto, gli istruttori nazionali cominciano a preparare il futuro guardando gli incontri sui campi in erba naturale dell’All England Club. Non fa eccezione Domenico Liguori, direttore tecnico della parte tennis all’Enjoy Sporting Club di Roma, circolo utilizzato come base fissa per tennisti del calibro di Stefano Travaglia, Giulio Zeppieri e Matteo Gigante. Quest’ultimo, da settembre 2024 ospite fisso della struttura insieme al suo allenatore Marco Gulisano, sta vivendo quella che potrebbe essere la stagione della maturità ed è a caccia della Top 100 proprio come “Zeppo”. Mentre i professionisti approfittano dell’Enjoy per allenarsi tra una settimana di torneo e l’altra, il club capitolino continua a supportare con grande convinzione il progetto della scuola tennis, dalla quale un giorno ci si aspetta di vedere sbocciare nuovi giocatori.

Domenico, partiamo dall’imminente Slam in programma. Ti aspetti sorprese?

“Non mi aspetto niente di diverso rispetto allo scorso anno, perché secondo me Alcaraz si trova ancora un gradino sopra rispetto a Sinner in questa superficie. Jannik potrà tornare a dire la sua sicuramente sul cemento, poi vedremo cosa accadrà. Oltretutto, non tirerei Novak Djokovic fuori dal gruppo dei possibili vincitori. Ha dimostrato di poter ancora competere a questo livello e secondo me ha chance di arrivare fino in fondo”.

C’è un po’ di attesa per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini: che aspettative hai?

“Io sono sempre convinto che Matteo possa dire la sua su erba, la grande incognita resta quella delle condizioni fisiche. Non sono così sicuro che Lorenzo possa fare altrettanto bene a Wimbledon, potrebbe fare un po’ più di fatica rispetto al trend positivo di questo ultimo periodo, al di là dell’ultimo infortunio che ne ha condizionato le ultime settimane”.

A Wimbledon ci sarà poi la solita batteria di giovani azzurri, tra cui Cobolli e Nardi.

“Flavio sta giocando veramente bene e può dire la sua a Londra, di lui apprezzo soprattutto l’aspetto caratteriale. L’erba è davvero un caso a parte per tutti, fatico ad individuare tennisti azzurri che possano fare così bene a scatola chiusa. Mi aspetto sempre qualcosa in più da Luca Nardi, che ritengo un ragazzo davvero talentuoso che potrà togliersi grandi soddisfazioni sul campo”.

Dalle qualificazioni arriverà Giulio Zeppieri, vecchia conoscenza dell’Enjoy. Ti rende felice vederlo in main draw?

“Sono molto contento per Giulio. È stato molti mesi qui da noi e ho avuto modo di conoscerlo come persona, parliamo di un ragazzo stupendo. Anche lui ha avuto diversi problemi fisici e gli auguro di fare ancora meglio in futuro. Qui all’Enjoy c’è Matteo Gigante da qualche mese, il quale sta portando avanti un percorso simile a quello di ‘Zeppo’. Siamo davvero felici di poter accompagnare questi ragazzi nelle loro carriere”.

Che ne pensi dell’attuale movimento tennistico laziale?

“Credo che il nostro movimento sia in salute, e nello specifico sono convinto che il tennis laziale produrrà tanti altri ottimi talenti dando seguito al trend positivo. La nostra filosofia in questo momento è di cercare di aiutare i ragazzi molto giovani che si allenano all’Enjoy, dandogli tutti gli strumenti necessari per passare dalla scuola tennis all’agonismo e via dicendo”.

Qual è la virtù più importante per un istruttore di tennis oggi?

“Sembrerà una banalità, ma quello che secondo me resta imprescindibile avere è la passione. È il motivo per cui anche noi come circolo siamo sempre in cerca di istruttori che abbiano tanta voglia di trasmettere i valori giusti ai ragazzi, così come di viaggiare insieme a loro. Senza la passione questo mestiere diventa molto complicato. Mi ritengo fortunato perché qui abbiamo degli ottimi elementi che corrispondono a queste caratteristiche, sebbene siamo ancora alla ricerca di qualche istruttre per completare la squadra”.

Leggi anche: