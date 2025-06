Lampo Trophy, ecco i gironi: martedì il via fra Brescia e Ospitaletto. L’Italia apre contro l’Austria

Al Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia (sede di via Signorini) è tutto pronto, al Centro Tennis Ospitaletto anche. Perché l’edizione numero 23 del Lampo Trophy è alle porte: lunedì è stata la giornata dell’arrivo in provincia delle nazionali giovanili under 12 e della cerimonia di sorteggio dei gruppi, tenuta nella cornice di Villa Presti a Ospitaletto. Da martedì inizierà invece la tre giorni riservata alla fase a gironi, con in palio i posti per il tabellone a eliminazione diretta di venerdì (semifinali) e sabato (finali). I Paesi partecipanti non saranno più otto ma sette, in virtù della rinuncia di Israele per questioni legate al conflitto che sta scuotendo il mondo, ma la qualità dell’evento diretto da Gianni Capacchietti rimane invariata. La prova è nei tanti talenti pronti a scendere in campo, così come nella storia di un evento che dal 2002 ha accolto numerosi campioni del futuro. Sei delle sette nazionali al via – tutte eccetto la Svizzera – hanno già trionfato almeno una volta nella competizione, a livello maschile o femminile (o entrambe), con la Corea del Sud determinata a ripetere la doppietta del 2024. La selezione asiatica è stata sorteggiata nel Gruppo A (i gironi sono uguali sia per la competizione maschile sia per quella femminile), insieme a ­­­­­­Italia, Austria e Canada. Nel Gruppo B, invece, ­Slovenia, Svizzera e Messico. I gironi da quattro squadre si giocheranno a Brescia, quelli da tre squadre a Ospitaletto.

Occhio anche alle promesse che indosseranno la maglia azzurra dell’Italia, sempre protagoniste al Lampo Trophy. Per la nazionale maschile, capitanata dal giovane tecnico Andrea Viceconte, in gara il maceratese Mattia Bongiovanni (quest’anno finalista nel prestigioso torneo Tennis Europe di Porto San Giorgio), più i vincitori del titolo nazionale di doppio agli ultimi campionati italiani under 11: uno è il torinese Gabriele Aceto, l’altro il figlio d’arte riccionese Pietro Galimberti, il cui padre, Giorgio, ha difeso per sei anni i colori azzurri in Coppa Davis. La nazionale italiana al femminile, guidata da Maurizio Calcagno, è invece formata dalla lecchese Virginia Cereghini, dall’umbra Vittoria Fredduzzi e dalla palermitana Aurora Freni. A loro il compito di provare a restituire al nostro Paese un titolo femminile che manca dal 2017, mentre l’ultima vittoria italiana fra i “boys” è di due anni più tardi. Nella prima giornata, per azzurrine e azzurrini ci sarà l’Austria (a Brescia). Dalle 8.45 le ragazze, dalle 14.15 i ragazzi. “Non vediamo l’ora di goderci questa nuova edizione del Lampo Trophy – commenta il direttore dell’evento Gianni Capacchietti –, e ammirare tanti giovani pronti a farsi valere. Battere la Corea del Sud si annuncia come un compito complicato, ma attendiamoci un livello elevato da parte di tutte le partecipanti, come è sempre stato anno dopo anno”.

LA GUIDA

Torneo maschile

Gruppo A: Italia, Austria, Canada, Corea del Sud (Tennis Forza e Costanza)

Gruppo B: Messico, Slovenia, Svizzera (Centro Tennis Ospitaletto)

Torneo femminile

Gruppo A: Italia, Austria, Canada, Corea del Sud (Tennis Forza e Costanza)

Gruppo B: Messico, Slovenia, Svizzera (Centro Tennis Ospitaletto)

LE FORMAZIONI DELL’ITALIA

Maschile: Gabriele Aceto, Mattia Bongiovanni, Pietro Galimberti (capitano Andrea Viceconte)

Femminile: Virginia Cereghini, Vittoria Fredduzzi, Aurora Freni (capitano Maurizio Calcagno)

IL PROGRAMMA

Da martedì 1° a giovedì 3 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 14.15. Venerdì 4 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 5 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

