Lampo Trophy, la Corea del Sud cerca una nuova doppietta

Era Corea del Sud contro tutti alla vigilia, sarà Corea del Sud contro tutti anche nella giornata conclusiva. Con una nuova doppietta nel mirino. Perché la nazionale asiatica ha già vinto sia nel maschile sia nel femminile la scorsa edizione del Lampo Trophy, e a un anno di distanza si è di nuovo qualificata per entrambe le finali dell’evento under 12 per nazioni del circuito Tennis Europe. L’hanno fatto dominando contro qualsiasi avversaria: Canada, Austria e Italia nella fase a gironi, quindi Messico (per le ragazze) e Svizzera (per i ragazzi) nelle semifinali di venerdì, fra il Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia città e il Centro Tennis Ospitaletto, in provincia. Campi diversi ma esito uguale, con un comodo 2-0 senza alcuna storia. Il primo l’hanno firmato le ragazze, Choi Yoonseol e Lim Yeonkyung, che in mattinata hanno letteralmente passeggiato contro le messicane Julia Becerra e Constanza Fernandez, lasciando solamente un game in due partite. Discorso poco diverso per i ragazzi, che si sono trovati di fronte la Svizzera e hanno risolto la questione in poco più di due ore complessive. Prima, Minchan Kwon ha fatto valere pesantezza di palla e centimetri contro Jiro Kondo, domato per 6-0 6-2, poi Yoonjae Suh ha chiuso i conti regolando con un doppio 6-2 Carlo Brocchieri, prodotto del Tc Old Boys di Basilea, lo stesso club dove è cresciuto un certo Roger Federer. Nel braccio del giovane elvetico la qualità c’è, ma gli angoli mancini di Suh (e un po’ di fretta di troppo) gli hanno impedito di impostare il confronto come avrebbe preferito.

Nella finale maschile di sabato (ore 9.30, sui campi di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia), i coreani se la vedranno contro il Canada, che nell’altra semifinale ha sconfitto per 2-1 il Messico, rivelazione del Lampo Trophy 2025. Promossi come primi classificati dal Gruppo B, i messicani hanno dato parecchio filo da torcere anche ai nordamericani: perso nettamente il primo incontro, hanno trascinato la semifinale al doppio decisivo grazie alla rimonta vincente di David Llovera contro Daniel Marinov, superato per 1-6 6-4 10/8. Ma il match di coppia ha dato comunque ragione al Canada, a segno con il duo Huang/Lupu (6-1 6-4 a Morell/Llovera). La finale Corea del Sud-Canada sarà una riedizione della sfida giocata martedì: nella giornata inaugurale i coreani vinsero facilmente entrambi i singolari, prima di perdere il doppio, unico punto lasciato per strada sin qui. La finale femminile si giocherà invece al Centro Tennis Ospitaletto, a partire dalle 11: per la Corea del Sud ci sarà la Svizzera, a segno per 2-1 nella semifinale contro il Canada. Di nuovo protagonista Taleah Halloun: prima la giovane elvetica ha siglato l’1-1 battendo nettamente Bishop Grossutti (dopo la sconfitta di Mila Knaus contro Yasmine Souissi), poi ha spalleggiato la stessa Knaus al successo nel doppio, chiuso per 6-3 6-4 contro la coppia Souissi/Radovic.

ATLETI AL TUO FIANCO AL LAMPO TROPHY

Come già nelle passate edizioni, anche quest’anno il Lampo Trophy ha rinnovato la collaborazione col progetto Atleti al tuo fianco. Il dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo responsabile nazionale dell’iniziativa di Arenbì Onlus, ha spiegato ai giovani tennisti e agli staff delle nazionali l’importanza della vicinanza del mondo dello sport alle persone che affrontano un tumore, coinvolgendo le squadre nella campagna fotografica #squadramaniesorriso, volta a sensibilizzare sul valore della presenza fisica e del supporto emotivo in oncologia.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE – SEMIFINALI

Corea del Sud b. Messico 2-0

Choi Yoonseol (Kor) b. Julia Becerra (Mex) 6-0 6-0, Lim Yeonkyung (Kor) b. Constanza Fernandez (Mex) 6-0 6-1.

Svizzera b. Canada 2-1

Yasmine Souissi (Can) b. Mila Knaus (Sui) 6-2 6-4, Taleah Halloun (Sui) b. Bishop Grossutti (Can) 6-3 6-0, Knaus/Halloun (Sui) b. Souissi/Radovic (Can) 6-3 6-4.

TORNEO MASCHILE – SEMIFINALI

Corea del Sud b. Svizzera 2-0

Minchan Kwon (Kor) b. Jiro Kondo (Sui) 6-0 6-2, Yoonjae Suh (Kor) b. Carlo Brocchieri (Sui) 6-2 6-2.

Canada b. Messico 2-1

Vlad Lupu (Can) b. Justo Aguilar (Mex) 6-0 6-1, David Llovera (Mex) b. Daniel Marinov (Can) 1-6 6-4 10/8, Huang/Lupu (Can) b. Morell/Llovera (Mex) 6-1 6-4.

IL PROGRAMMA

Sabato 5 luglio – Ore 9.30, finale maschile Corea del Sud-Canada (Tennis Forza e Costanza 1911). Ore 11, finale femminile Corea del Sud-Svizzera (Centro Tennis Ospitaletto). Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

