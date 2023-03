Perfetti e Bratomi: tra colonne e nuovi arrivi, il 2023 del Club Tennis Ceriano entra nel vivo

Doppia soddisfazione per il Club Tennis Ceriano che, in attesa di iniziare l’avventura dei campionati nazionali 2023, si gode i successi di Gloria Perfetti e del ‘nuovo acquisto’ Emiliano Bratomi, giocatore milanese classe 2009 che l’anno scorso difendeva i colori del Quanta Club. Perfetti, istruttrice e giocatrice di lungo corso del CTC, si è aggiudicata il torneo rodeo Fibre Drums (limitato alla categoria 3.1) che si è svolto sui campi di casa di Ceriano superando in finale Giulia Riboni per 4-2 4-1. Un successo convincente, ottenuto perdendo un solo set in tre incontri e che permette a Gloria di trovare il ritmo competizioni che sarà necessario per ritentare, come lo scorso anno, il percorso delle prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia.

Ma come detto anche i nuovi arrivati regalano già soddisfazioni in casa Ceriano. Bratomi ha prima raggiunto la finale del torneo di terza categoria organizzato dal Tennis & Sports Open di Sovico (MB), poi ha conquistato il torneo – sempre di terza categoria – giocato sui campi dell’Isola Virginia di Biandronno (VA), battendo nell’ultimo atto Leonardo Del Vitto per 6-4 6-3. Risultati importanti che sembrano essere il viatico migliore in vista dei campionati nazionali a squadre che prenderanno il via a metà aprile e a cui, come sempre, il club brianzolo parteciperà in blocco con 15 formazioni schierate nelle varie competizioni, 8 delle quali nelle manifestazioni giovanili. La stagione 2023 del CTC entra nel vivo.

