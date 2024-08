L’Open “Time Office” di Bagnatica verso il gran finale: fra mercoledì e giovedì il debutto di tutte le big

Le prime palline colpite nel torneo Open “Time Office” risalgono a oltre dieci giorni fa, ma nell’evento da 10.000 euro di montepremi del Tennis Club Bagnatica (provincia di Bergamo) il meglio deve ancora venire. Perché le più forti non sono ancora scese in campo però lo faranno a breve: debutteranno tutte fra gli ottavi di finale di mercoledì e i quarti di giovedì, pronte a regalare spettacolo e giocarsi il titolo in uno degli appuntamenti più ricchi del calendario nazionale. Fra le attese per la serata di giovedì ci sono le prime tre favorite guidate da Anastasia Grymalska, abruzzese classe 1990 e un tempo presenza fissa nel vecchio torneo internazionale di Bagnatica, nel quale raggiunse una finale in singolare e ottenne vari successi in doppio. Con lei, la campionessa in carica Federica Di Sarra (ancora attiva nel circuito mondiale: è numero 558 Wta e quest’anno ha giocato addirittura gli Internazionali d’Italia) e la genovese Cristiana Ferrando, che dopo aver messo in pausa l’attività Itf sta vincendo tornei Open a ripetizione. Tre giocatrici di classifica 2.1 di grande esperienza e dai trascorsi prestigiosi, ma che dovranno vedersela con una concorrenza molto agguerrita. Dalle 18 di mercoledì, infatti, il debutto della promessa trentina Vittoria Segattini (finalista lo scorso anno ai Campionati italiani under 16), di Beatrice Torelli e di Serena Paris, una delle migliori tenniste della provincia di Bergamo. Addirittura dai sedicesimi di finale (martedì) l’esordio di Elisa Visentin, vincitrice a Bagnatica nel 2022 e finalista l’anno precedente. Alla trentina è andata solamente la decima testa di serie, a testimonianza di un livello medio altissimo. A Bagnatica le semifinali sono in programma per la serata di venerdì, mentre la finale si giocherà sabato sera, su una terra battuta che si annuncia più calda che mai.

L’ingresso ai campi di via Portico sarà sempre gratuito, e varrà lo stesso anche per assistere agli incontri del torneo Open maschile “Erca-Hydrotech”, evento da 8.000 euro di montepremi che scatterà invece nel pomeriggio di martedì 27 agosto, e garantirà continuità al torneo femminile allungando a ben 23 i giorni di tennis consecutivo a Bagnatica. Per vedere in azione i più forti bisognerà attendere fino alla prossima settimana (anche perché le iscrizioni per i big sono ancora aperte: giovedì alle 12 il termine), ma le prime sfide fra i giocatori di quarta categoria sono alle porte. Per tutti, il sogno è di raggiungere il tabellone finale e arrivare ad affrontare proprio i big. Al momento, i tennisti di miglior classifica iscritti sono i 2.2 Alessandro Ragazzi e Leonardo Malgaroli, bergamasco un tempo tesserato proprio a Bagnatica, seguiti da un gruppetto di 2.3 che annovera anche l’ex “pro” Fabrizio Ornago, già capace quest’anno di vincere ben cinque tornei Open in provincia di Bergamo. Domenica 8 settembre la finale.

