Bagnatica rilancia ancora: 23 giorni di tennis (e 18.000 euro di montepremi) per i due tornei Open estivi

Nel mondo nel tennis italiano il comune di Bagnatica il suo posto ce l’ha da un pezzo, da quando per anni ha organizzato un apprezzatissimo torneo internazionale femminile che ha visto passare la gran parte delle protagoniste del nostro movimento. Ma anche se quella tradizione è scaduta, l’impegno del locale Tennis Club continua a essere di altissimo livello, come dimostra la riconferma di due dei tornei Open fra i più ricchi dell’intero panorama nazionale. Lo erano già lo scorso anno e lo sono ancora di più oggi, in virtù di un ulteriore ritocco – al rialzo – al montepremi. L’evento femminile “Time Office”, al via sabato 17 agosto con i primi incontri del tabellone di qualificazione, metterà in palio la bellezza di 10.000 euro, 7.000 dei quali da spartire fra le due protagoniste della finale di sabato 31 agosto. L’Open maschile “Erca-Hydrotech”, invece, offrirà 8.000 euro complessivi agli oltre cento giocatori che si daranno battaglia da martedì 27 agosto a domenica 8 settembre. Un dettaglio non da poco: Bagnatica ribadisce la maggiore attenzione al femminile che è ormai (rara) tradizione, e in virtù della scelta di ritardare il via del torneo maschile (lo scorso anno gli eventi furono esattamente in contemporanea) i campi in terra battuta di via Portico proporranno la bellezza di 23 giorni consecutivi di grande tennis, a ingresso sempre libero e gratuito, portando in Bergamasca tanti volti noti del movimento nazionale.

Le iscrizioni di ambedue gli appuntamenti sono ancora aperte (per le big del femminile c’è tempo fino a venerdì 23), ma qualche nome importante c’è già. Uno su tutti quello della 2.1 abruzzese Anastasia Grymalska, finalista nella scorsa edizione nonché un tempo habitué a Bagnatica del vecchio torneo internazionale, nel quale collezionò successi in doppio e anche una finale in singolare, esattamente dieci anni fa. La 34enne azzurra, ex numero 213 Wta, ha ormai abbandonato l’attività “pro”, ma rimane super competitiva e sarà fra le giocatrici da battere insieme all’altra 2.1 già iscritta, la genovese Cristiana Ferrando che sta spadroneggiando nei più importanti tornei Open in giro per lo Stivale e dunque all’appuntamento di Bagnatica non poteva mancare. Grande attesa anche per il torneo maschile: per i più forti (prima e seconda categoria) c’è tempo per iscriversi fino agli ultimi giorni di agosto, ma nell’entry list sono già comparsi i primi possibili protagonisti. Come il campione in carica Ottaviano Martini, l’altro 2.3 Matteo Liusso oppure l’ex professionista Fabrizio Ornago, che negli ultimi tempi sta facendo incetta di titoli negli Open in provincia di Bergamo. A Bagnatica non ha mai vinto, fermandosi in semifinale nel 2022 e ai quarti lo scorso anno: una lacuna che proverà a colmare nella prima settimana di settembre, anche se la concorrenza si annuncia più forte che mai.

