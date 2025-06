Il “Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda” cresce ancora: quinta edizione ricca di stelle

Il montepremi cresce, il livello delle protagoniste anche. E la Polisportiva Sirmione si prepara per un evento da ricordare. Una certezza che il 5° Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda può tenersi stretta ancora prima del via, perché la manifestazione femminile in scena da mercoledì 11 a sabato 21 giugno sulla terra battuta del Tennis Club Brema sarà la migliore di sempre, in virtù della lunga serie di nomi di spessore che popolano l’elenco delle pretendenti al trono. Con le registrazioni ancora aperte fino a lunedì 9 giugno a mezzogiorno, la lista delle iscritte all’Open da 10.000 euro di montepremi è già vicina a quota 100: come da tradizione verranno tagliate a 64, in ordine di classifica, e si può già dire che saranno tutte di seconda categoria, guidate dalla bellezza di cinque giocatrici di categoria 2.1. Il nome più altisonante è quello della lettone Diana Marcinkevica, già top-200 della classifica Wta, vincitrice in carriera di 8 titoli Itf e nota in provincia per la finale raggiunta nel 2019 agli Internazionali di Brescia, sui campi del Castello, quando si arrese solo all’attuale numero 4 del mondo Jasmine Paolini. Con lei, la campionessa in carica Federica Di Sarra, più Anastasia Grymalska, Isabella Maria Serban e la siciliana Anastasia Abbagnato, classe 2003 e numero 445 Wta. Una giocatrice abituata a competere solo a livello internazionale, ma che farà volentieri uno strappo alla regola per l’evento gardesano. Occhio anche alle 2.2: già iscritte Federica Bilardo, Deborah Chiesa, Gabriela Ce, Jessica Bertoldo, Arianna Zucchini e la francese Gaelle Desperrier. Ma altre potrebbero aggiungersi.

“Siamo davvero contentissimi del torneo che sta prendendo forma – dice Michela Gavazzi, responsabile organizzativa dell’evento –, in virtù di un livello che di anno in anno continua a crescere. Il supporto del comune è stato fondamentale per permetterci di aumentare ulteriormente il montepremi (nella passata edizione era di 6.000 euro, ndr), rendendo il nostro Open uno dei più ricchi di tutta Italia”. Ma il prize money non è tutto, così come l’ospitalità garantita alle giocatrici a partire dai quarti di finale. “Ci siamo impegnati tanto in fase di promozione – prosegue Gavazzi –: dettaglio che si è rivelato determinante per portare a Sirmione giocatrici di grande qualità. Ci saranno anche tanti volti nuovi rispetto alle scorse edizioni, fa sempre piacere”. La formula del torneo diretto da Camillo Lombardini sarà la stessa di sempre, con il livello che andrà crescendo giorno dopo giorno grazie all’ingresso in campo di giocatrici di classifica via via sempre migliore, fino al debutto nelle fasi finali delle prime teste di serie. La programmazione degli incontri – a ingresso gratuito – sarà sempre proiettata verso la seconda parte della giornata, così da garantire alle sfide il miglior palcoscenico possibile anche in termini di partecipazione del pubblico, molto numeroso sin dall’edizione inaugurale. Perché tutti hanno compreso il valore di un torneo gioiello capace di migliorarsi di continuo. E di nuovo pronto a regalare grande spettacolo.

