Che crescita per il Memorial Polotti Caterina: diventa un Open e incorona Filiberto Fumagalli

Il salto in avanti è stato di quelli ambiziosi, ma non ha fatto altro che raddoppiare la soddisfazione. Perché per la settima edizione del Memorial Polotti Caterina, tradizionale torneo di fine anno del Tennis Club Lumezzane, gli organizzatori hanno scelto di alzare l’asticella trasformando l’ex evento di terza categoria in un torneo Open da 2.000 euro di montepremi, e i risultati hanno ripagato a pieno le aspettative con due settimane di tennis di qualità, coronate dal gran finale di domenica. A trionfare il 2.3 Filiberto Fumagalli, che nel corso della stagione aveva già vinto due Open in provincia di Brescia (entrambi sul Garda, a Desenzano e Manerba), e ha fatto tris in Valgobbia, da terzo favorito della vigilia in un tabellone da 80 partecipanti, ben 35 dei quali di seconda categoria. Secondo l’elenco delle teste di serie il favorito era il 2.2 cremonese Riccardo Mascarini, mentre in virtù dei risultati stagionali l’osservato speciale era il milanese – ex numero 350 Atp – Fabrizio Ornago, dominatore degli Open lombardi nel 2024. Invece il più in palla del gruppo si è rivelato Fumagalli, che si è iscritto in extremis e si è preso il titolo grazie a tre successi in tre set. Dopo la vittoria nei quarti di finale contro Luca Galazzetti (4-6 6-3 6-0) e quella per 3-6 6-1 6-3 in semifinale contro Alessandro Sartori (che aveva eliminato Ornago), il 22enne bergamasco ha avuto la meglio per 7-6 3-6 6-4 in una finale di tre ore contro Mascarini. È stato un match carico di scambi lunghi, a velocità sostenuta: a deciderlo pochi momenti chiave, nei quali la migliore condizione fisica del vincitore ha fatto la differenza.

“Siamo molto soddisfatti di come è andato il torneo – dice Matteo Zanetti, responsabile del Tennis Club Lumezzane –, sotto tanti punti di vista. La scelta di promuovere l’evento alla categoria Open, maturata nel corso dell’estate, si è rivelata azzeccata. Il periodo avaro di altri eventi ci ha aiutato a proporre un torneo particolarmente competitivo, con due settimane di ottimo tennis e 35 giocatori di seconda categoria: per essere una prima volta è stato un successo. Da parte nostra, il primo grazie va alla famiglia di Caterina Polotti e in particolare al fratello Roberto: non appena gli abbiamo proposto l’idea di un Open si è attivato aiutandoci anche a trovare gli sponsor necessari per sostenere l’evento. Un ringraziamento anche agli stessi sponsor, che hanno dimostrato di credere nel nostro progetto, così come a mia moglie Elisa e a mio padre, sostegni fondamentali nel corso di due settimane intense di gare”. Un altro grazie degli organizzatori va a un pubblico che ha compreso al volo la qualità dell’evento, tanto che per la finale gli spalti erano pienissimi, con molta gente in difficoltà a trovare posto. “È bello – dice ancora Zanetti – vedere la passione per il tennis che cresce sempre di più. Questo ci sprona a provare a fare ancora meglio per le edizioni future del Memorial, con l’obiettivo di aumentare il montepremi e rendere il nostro un appuntamento fisso nel calendario”.

RISULTATI – 7° Memorial Polotti Caterina

Quarti di finale: Mascarini b. Uberti 6-3 6-4, Manucci b. Bonazzi 6-4 4-6 6-1, Fumagalli b. Galazzetti 4-6 6-3 6-0, Sartori b. Ornago 6-3 6-4. Semifinali: Mascarini b. Manucci 6-3 6-3, Fumagalli b. Sartori 3-6 6-1 6-3. Finale: Filiberto Fumagalli b. Riccardo Mascarini 7-6 3-6 6-4.

