Festa Tc Milano: vince a Pistoia e conquista la promozione in Serie B1 con un turno d’anticipo

Una stagione da favola non poteva che concludersi con la promozione in Serie B1 per la squadra femminile del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Le ragazze del sodalizio meneghino hanno tagliato il traguardo con un turno d’anticipo, vincendo lo scontro diretto sui campi del Tennis Club Pistoia con il risultato di 4-0. Così facendo, la compagine del circolo di via Arimondi si è assicurata il primo posto nel Girone 1 di Serie B2 e potrà affrontare con maggiore spensieratezza l’ultimo impegno, previsto per domenica 8 giugno in casa dello Junior Tennis Training di Malnate (Varese).

La svizzera Susan Bandecchi, numero 198 del ranking Wta, e Alberta Brianti, maestra del gruppo agonistico del Tc Milano che può vantare importanti trascorsi tra le professioniste (è arrivata alla posizione numero 55 nel 2011), non hanno tradito le attese nei primi due singolari del duello in Toscana, battendo rispettivamente Sveva Pieroni (6-0 6-1) e Sveva Fumagalli (6-2 6-2). A trasformare in realtà il sogno promozione del Tc Milano ci ha pensato Gaia Parravicini: la ventenne del vivaio, attualmente impegnata al college negli Stati Uniti (nel roster della Clemson University), ha impiegato appena 64 minuti per far suo il confronto con Alessandra Anghel, domata per 6-1 6-2. A risultato acquisito, la coppia lombarda formata da Bandecchi e Parravicini ha arrotondato ulteriormente lo score, superando Pieroni e Rossi per 7-6 6-3.

“Eravamo partiti con il chiaro intento di raggiungere la promozione in Serie B1 – ha dichiarato Matteo Cecchetti, responsabile del settore agonistico del Tc Milano -, dunque siamo contenti di avercela fatta con estrema facilità e anche con un turno d’anticipo. Susan Bandecchi e Alberta Brianti sono state determinanti in questa cavalcata, ma i complimenti vanno estesi anche a tutte le altre ragazze della squadra che si allenano quotidianamente sui nostri campi. Per noi è la seconda promozione consecutiva, dopo quella dello scorso anno dalla Serie C. Ma non ci vogliamo fermare qui: l’obiettivo per la prossima stagione sarà centrare la Serie A2 anche con la squadra femminile”.

RISULTATI

Serie B2 femminile – Sesta giornata

Tennis Club Pistoia – Tennis Club Milano A. Bonacossa 0-4

Susan Bandecchi (M) b. Sveva Pieroni (P) 6-0 6-1, Alberta Brianti (M) b. Sveva Fumagalli (P) 6-2 6-2, Gaia Parravicini (M) b. Alessandra Anghel (P) 6-1 6-2, Bandecchi/Parravicini (M) b. Pieroni/Rossi (P) 7-6 6-3.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Milano Bonacossa, 13 punti (18-2)

2. Tennis Club Pistoia, 10 punti (12-8)

3. Junior Tennis Training Ssd, 9 punti (12-8)

4. Tennis Club Finale Ligure, 9 punti (10-10)

5. Circolo Tennis Grosseto, 8 punti (12-8)

6. Il Poggio Agrisport, 3 punti (5-15)

7. Circolo della Stampa Sporting, 0 punti (3-21)*

*una partita in più

