Serie B2: il Tc Milano perde ma è promosso. Per la C maschile c’è L’Aquila ai play-off

Ottenuta l’aritmetica promozione in Serie B1 con una giornata d’anticipo, grazie al successo esterno contro il Tennis Club Pistoia, la formazione femminile del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa ha deciso di lasciare a riposo nell’ultima sfida di B2 le senatrici Susan Bandecchi e Alberta Brianti, assolute protagoniste del passaggio di categoria, offrendo l’opportunità di scendere in campo alle giovani promesse del vivaio. Una preziosa occasione di crescita per le debuttanti Francesca Paoletti Agosti e Allegra Troise Mangoni, schierate insieme a Jennifer Scurtu nel duello sui campi dello Junior Tennis Training di Malnate (Varese). Per tutte e tre è arrivata una sconfitta, prima del successo in doppio – per il 3-1 finale – della coppia Parravicini/Scurtu (6-1 6-4 a Chiari/Kravchenko), ma per una volta il risultato può passare in secondo piano, lasciando spazio al valore dell’esperienza.

Mentre la sconfitta in terra varesina ha chiuso la stagione della squadra femminile, che tornerà in campo nel 2026 per la Serie B1, al Tc Milano si prepara a riprendere la propria corsa il team maschile di Serie C, in piena lotta per la promozione in B2. Nel turno unico della fase nazionale, da giocare con formula di andata e ritorno, i lombardi se la vedranno con il Circolo Tennis L’Aquila, formazione che ha nel 2.5 Davide Liberati il giocatore di miglior classifica. La gara d’andata si giocherà il 15 giugno sui campi di via Arimondi, mentre il match di ritorno è previsto sette giorni più tardi in Abruzzo.

Serie B2 femminile – Settima giornata

Junior Tennis Training Ssd – Tennis Club Milano A. Bonacossa 3-1

Giada Di Paola (T) b. Jennifer Scurtu (M) 6-1 6-3, Valeria Kravchenko (T) b. Francesca Paoletti Agosti (M) 6-0 6-3, Vera Chiari (T) b. Allegra Troise Mangoni (M) 6-0 6-4, Parravicini/Scurtu (M) b. Chiari/Kravchenko (T) 6-1 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Milano Bonacossa, 13 punti (19-5)

2. Tennis Club Pistoia, 13 punti (15-9)

3. Junior Tennis Training Ssd, 12 punti (15-9)

4. Circolo Tennis Grosseto, 9 punti (14-10)

5. Tennis Club Finale Ligure, 9 punti (11-13)

6. Il Poggio Agrisport, 4 punti (7-17)

7. Circolo della Stampa Sporting, 0 punti (3-21)

