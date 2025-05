Serie B2, il Tc Milano batte Finale e si prende la vetta della classifica

La formazione di Serie B2 femminile del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa non vuole smettere di sognare. Dopo i sette punti conquistati nelle prime tre uscite stagionali, il sodalizio meneghino guidato dal responsabile tecnico Matteo Cecchetti ha raggiunto quota dieci punti in classifica, in virtù del 4-0 inflitto nella quinta giornata del Girone 1 al Tennis Club Finale Ligure, che si presentava in Lombardia forte del primo posto in graduatoria. Adesso, invece, è proprio il Tc Milano a guidare il raggruppamento in coabitazione con il Tennis Club Pistoia, prossimo avversario nel turno previsto per domenica 1° giugno: lo scontro diretto al vertice avrà luogo sui campi in sintetico del circolo toscano.

Così come accaduto in occasione delle due precedenti vittorie fatte registrare contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino e Il Poggio Agrisport di Poirino, anche il confronto con il Tennis Club Finale Ligure non è mai stato in discussione ed è stato risolto in maniera piuttosto agevole dalle portacolori del Tc Milano. A dare il via al programma sono state la svizzera Susan Bandecchi, reduce dalle qualificazioni del Roland Garros, e la maestra del gruppo agonistico Alberta Brianti, ex numero 55 del ranking Wta, che hanno chiuso quasi in contemporanea i rispettivi match contro Ludovica Penna (6-1 6-1) e Daniela Gramaticopolo (6-3 6-1). Poco dopo è stato il turno di Gaia Parravicini, prodotto del vivaio del Tc Milano: la ventenne, libera fino a metà agosto dagli impegni con la Clemson University (Stati Uniti), ha sconfitto Rebecca Bonello per 6-0 6-3, regalando al club lombardo il punto decisivo per la vittoria. Nel doppio, ininfluente per l’esito finale della sfida, la stessa Parravicini ha fatto coppia con Bandecchi nella partita più rapida di giornata, conclusa con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 51 minuti contro il duo ospite formato da Gramaticopolo e Penna.

Serie B2 femminile – Quinta giornata

Tennis Club Milano A. Bonacossa – Tennis Club Finale Ligure 4-0

Susan Bandecchi (M) b. Ludovica Penna (F) 6-1 6-1, Alberta Brianti (M) b. Daniela Gramaticopolo (F) 6-3 6-1, Gaia Parravicini (M) b. Rebecca Bonello (F) 6-0 6-3, Bandecchi/Parravicini (M) b. Gramaticopolo/Penna (F) 6-1 6-2.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Milano Bonacossa, 10 punti (14-2)*

2. Tennis Club Pistoia, 10 punti (12-4)*

3. Tennis Club Finale Ligure, 9 punti (10-10)

4. Circolo Tennis Grosseto, 8 punti (11-5)*

5. Junior Tennis Training Ssd, 6 punti (9-7)*

6. Il Poggio Agrisport, 0 punti (2-14)*

7. Circolo della Stampa Sporting, 0 punti (2-18)

*una partita in meno

