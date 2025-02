Dal Tc Cagliari verso il Foro Italico: lunedì il via all’Open BNL della Sardegna

Ormai è una tradizione, ma non per questo l’appeal cala e la posta in palio vale meno. Anzi, ogni anno che passa il percorso di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia diventa più ricco, lungo e frequentato. L’avvicinamento al torneo 2025 è scattato addirittura lo scorso giugno e la carovana ha già attraversato dodici regioni: ora tocca alla Sardegna, col Tennis Club Cagliari pronto a ospitare – per la terza volta consecutiva – il primo Open BNL dell’anno nuovo, con la bellezza di 23.000 euro di montepremi. Già circa 200 gli iscritti ai tabelloni di singolare e doppio (e altri ne arriveranno nelle prossime ore), con la prova individuale che scatterà lunedì e proseguirà fino a domenica 26 gennaio. In palio punti per le classifiche che garantiranno ai migliori 19 uomini e alle migliori 19 donne un posto nelle pre-qualificazioni di Masters 1000 e Wta 1000, a maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico. A dodici mesi dai successi di Alessandro Baldoni e Isabella Maria Serban, il livello medio dell’evento diretto da Andrea Lecca si annuncia ancora più elevato, con la presenza già confermata di otto tennisti di categoria 2.1, quattro uomini e quattro donne. Nel maschile Baldoni tornerà a caccia del tris (vinse anche nel 2023), ma dovrà fare i conti con Tomas Gerini, Antonio Massara e anche col siracusano Alessandro Ingarao, un altro che coi campi del Tc Cagliari ha un rapporto magico, visto che ci ha vinto le ultime tre edizioni dei Campionati italiani di seconda categoria. Fra le donne, invece, oltre alla campionessa in carica Serban saranno in gara le due dominatrici della classifica Anastasia Grymalska e Cristiana Ferrando, che si sono spartite otto dei nove Open BNL già andati in archivio. Con loro anche Federica Di Sarra, una che lo scorso anno a Roma raggiunse addirittura il tabellone principale.

Detto dei più attesi, nel complesso i giocatori di seconda categoria in gara saranno oltre 120, dunque la qualità è sparsa ovunque, fra esperti e giovani (compresi alcuni talenti del vivaio di casa), tutti ugualmente a caccia del sogno romano. Se imporsi in singolare a Monte Urpinu non basterà per garantirsi la qualificazione a Roma, sarà invece così nel doppio, che offrirà alle due coppie vincitrici un posto automatico per l’evento in programma nella capitale alla vigilia dell’arrivo dei giganti. E non è finita qua, perché come da tradizione ogni Open regionale offre l’opportunità di calcare i campi del Foro Italico anche agli amatori: Cagliari porterà a Roma pure i vincitori della conclusione delle sezioni intermedie riservate ai giocatori di terza categoria (singolare) e quarta categoria (singolare e doppio). Significa che chi riuscirà a spuntarla a Monte Urpinu avrà l’onore di rappresentare la Sardegna nei Campionati internazionali di terza e quarta categoria, sempre a Roma e in concomitanza col torneo che ha fatto la storia del tennis italiano. Un’opportunità più unica che rara, diventata una piacevole realtà. Il livescore degli incontri dell’Open BNL del Tennis Club Cagliari è disponibile nella sezione dedicata del sito della Fitp. L’ingresso sarà libero e gratuito per l’intera durata della manifestazione.

