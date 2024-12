Forza e Costanza, un 2024 di crescita: “L’entusiasmo verso il tennis è sempre di più”

Gli Internazionali femminili di Brescia rimangono il fiore all’occhiello, con la conferma già arrivata per la sedicesima edizione in programma la prossima primavera, ma nella stagione 2024 del Tennis Forza e Costanza 1911 c’è stato anche tanto altro. A partire da una scuola tennis che, sulla scia del boom del movimento nazionale trascinato dalle imprese dei nostri portacolori, continua a crescere nei numeri ormai da anni. “Il boom del tennis italiano – dice la presidente Anna Capuzzi Beltrami – ha ricadute su tutte le realtà, compresa la nostra. I ragazzi che si affacciano al tennis sono sempre di più e quindi le richieste aumentano per tutti. Ci siamo attrezzati per questa crescita, compatibilmente con un numero di campi che ci impone di non superare determinati standard, altrimenti a risentirne sarebbe la qualità del percorso proposto. Detto ciò, è davvero positivo riscontrare un entusiasmo sempre più elevato: il tennis è una bella palestra di vita per i ragazzi, così come lo sport in generale. Aiuta a formare persone migliori”. Nella sede di via Signorini anche una delle poche scuole di tennis in carrozzina, con i maestri del circolo in collaborazione con l’associazione Active Sport, così come il torneo Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, sempre di wheelchair tennis. È stato uno dei ben quattro appuntamenti internazionali giocati nel 2024 sui campi del Forza e Costanza 1911, insieme ai già citati Internazionali femminili di Brescia e ai due eventi estivi per nazionali under 12: Lampo Trophy e Summer Cup by Dunlop. Il tutto a riprova di come accanto a un’attività sociale ben sviluppata ci sia grande attenzione anche agli aspetti agonistici. “L’obiettivo per il 2025 – dice ancora la presidente – è riproporre tutte le iniziative svolte, provando ad aggiungerne di nuove”.

Quanto agli Internazionali femminili di Brescia, l’edizione 2025 in Castello si giocherà dal 26 maggio al 1° giugno, sempre con 60.000 dollari di montepremi ma con l’aggiunta (diventata obbligatoria da regolamento) dell’ospitalità alle giocatrici. “Sarà una spesa in più – spiega Capuzzi Beltrami – ma ci faremo trovare pronti. Confermata la data, nella prima settimana del Roland Garros. Una collocazione che avevamo provato a sostituire, prima di renderci conto che in realtà funziona bene. Anche perché è l’ultima settimana valida per raccogliere punti in vista delle qualificazioni di Wimbledon, quindi molte giocatrici arrivano particolarmente motivate. Sono passate almeno una volta da noi tutte le ragazze che hanno vinto la Billie Jean King Cup con l’Italia: fa davvero piacere e diventa un bel modo per promuovere l’evento”. Nel mirino la realizzazione, accanto al villaggio ospitalità, di un angolo destinato a salute e prevenzione, come punto d’arrivo del percorso iniziato ormai anni fa. Per chiudere, i campionati a squadre, su tutti la Serie C coi ragazzi. “È diventata un buon modo per sviluppare il nostro vivaio, perché permette ai ragazzi di giocare e fare esperienza. Un progetto – chiude la presidente – che porteremo avanti anche in futuro”. Proprio come tanti altri che continuano a funzionare.

Leggi anche: