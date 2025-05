In Castello un piccolo Roland Garros: dal 26 maggio l’edizione numero 16 degli Internazionali femminili di Brescia

Ormai è una tradizione che si rinnova: l’ultima settimana di maggio, per il grande tennis, significa Roland Garros di Parigi, ma anche Internazionali femminili di Brescia al Tennis Forza e Costanza 1911, sui campi in terra battuta del Castello. Una cornice unica pronta a ospitare dal 26 maggio al 1° giugno la sedicesima edizione di un torneo di categoria W75 che ha confermato il montepremi di 60.000 dollari, così come la collaborazione con la Carolina Zani Melanoma Foundation, title sponsor dell’evento a partire dal 2024. Un accordo per certi versi unico, perché permetterà – di nuovo – di miscelare tennis di altissimo livello con varie attività legate alla prevenzione, come svelato nella conferenza stampa di presentazione tenuta in mattinata nella Sala dei Giudici di Palazzo della Loggia, sede del Comune di Brescia. Una location d’eccezione per il lancio di una manifestazione cresciuta anno dopo anno, fino a diventare un gioiello del calendario internazionale. Lo dice l’albo d’oro carico di nomi di spessore e lo ribadisce l’entry list del torneo formato 2025, che porterà di nuovo in città tanti volti noti del circuito mondiale, offrendo un’immediata chance di riscatto alle tenniste eliminate nelle qualificazioni del secondo appuntamento stagionale del Grande Slam. Attualmente, nell’elenco delle pretendenti al trono ci sono una dozzina delle prime 150 del ranking mondiale, guidate dalla numero 95 Dalma Galfi, ungherese capace di vincere due tornei Wta 125 nell’ultimo mese. Presenti anche la 20enne argentina Solana Sierra (a ridosso delle top-100), la ceca Linda Fruhvirtova, ex top-50 e già capace di vincere nel circuito maggiore, la 23enne statunitense Whitney Osuigwe che vanta trascorsi da n.1 del mondo fra le under 18 e un titolo al Roland Garros juniores, e pure la 17enne giapponese Wakana Sonobe, che invece fra le “baby” è oggi numero 2 del ranking, grazie al titolo giovanile dell’Australian Open vinto a gennaio.

Occhio anche all’austriaca Julia Grabher in gran forma nell’ultimo periodo (3 titoli negli ultimi 4 tornei), e vicinissima alle top-50 soli due anni fa. Per l’Italia, il miglior nome iscritto è quello di Lucrezia Stefanini. A seguire Nuria Brancaccio (ai quarti a Brescia lo scorso anno) e Camilla Rosatello, le quali però al momento sarebbero fuori dal tabellone principale. La wild card di competenza degli organizzatori è stata assegnata dal direttore del torneo Alberto Paris all’ucraina Kataryna Zavatska, numero 266 Wta e vincitrice delle ultime due edizioni, mentre un altro invito è andato alla giovanissima italo-americana Tyra Grant, grande promessa che di recente ha deciso di difendere il tricolore a scapito della bandiera a stelle e strisce. Nelle qualificazioni spazio a Parneet Kaur e alla giovane Bianca Maria Bissolotti. Ancora da ufficializzare le altre wild card, di competenza della Fitp. Per coloro che non troveranno posto nel tabellone principale ci sarà la chance delle qualificazioni, con 32 partecipanti e con due match da vincere nelle prime due giornate per accedere al main draw, al via martedì 27 maggio.

A far da contorno agli incontri ci sarà come sempre un ampio villaggio ospitalità con area ristoro e relax per gli spettatori, sempre più numerosi edizione dopo edizione. Quest’anno, il villaggio accoglierà anche l’esposizione “Lo Scriba in Castello”, iniziativa che tramite la collaborazione con la biblioteca dell’Università Cattolica di Brescia proporrà nei giorni del torneo un percorso espositivo di alcuni manifesti e poster parte del “Fondo Gianni Clerici”, l’eredità storica del mitico “Scriba” donata dalla famiglia all’Università. Nell’ottica della prevenzione è stata invece inaugurata una partnership fra gli Internazionali e la LAAS di Brescia (Lonati Anglo American School), che porterà vari ragazzi in Castello per dei laboratori organizzati in collaborazione con la Carolina Zani Melanoma Foundation. Un’iniziativa destinata a lasciare il segno, come lo spettacolo – naturalmente a ingresso gratuito – di un torneo entrato nel cuore di tutti.

