Tante soddisfazioni e un entusiasmo che cresce: così il Club Tennis Ceriano si prepara al 40° anniversario

Definirla l’annata perfetta è forse troppo, ma il Club Tennis Ceriano non poteva chiedere di più a un 2024 che termina con grande soddisfazione ed entusiasmo, benzina ideale per lanciare una stagione – la prossima – che vedrà la realtà divisa fra Ceriano Laghetto e Saronno festeggiare i 40 anni di attività. “Il nostro – dice il presidente Severino Rocco – è stato davvero un buon anno, sotto diversi punti di vista. C’è la parte agonistica, così come quella legata al miglioramento delle strutture, ma ciò che ci rende più orgogliosi è vedere i bambini di 4/5 anni, alle prime esperienze col tennis, scendere in campo con una passione incredibile. Far crescere il settore giovanile, sin dalla tenera età, è sempre stato un nostro obiettivo, in quanto poi ci permette di vedere i ragazzi impegnati a difendere i colori del CTC nei campionati a squadre, da quelli giovanili fino alla Serie A. Quest’anno abbiamo raggiunto quota 260 iscritti fra scuola tennis, agonisti e giocatori i padel: è il motore che ci spinge a fare sempre meglio”. L’altro sono i risultati, costanti e soddisfacenti, colti sia dagli atleti a livello individuale sia nei campionati a squadre. Basti pensare che nel 2024 quattro delle cinque formazioni giovanili del Club Tennis Ceriano hanno conquistato un posto nei tabelloni regionali, mentre la squadra femminile di Serie A2 si è garantita la salvezza diretta, pur partendo da un girone davvero tosto. “Un risultato – dice ancora Rocco – che ha confermato il grande valore del team. Da citare anche l’ottimo campionato della formazione maschile di Serie B2, arrivata a un soffio dalla promozione in B1”. Traguardi che, uniti, hanno portato il CTC al 43° posto del Trofeo FITP, che classifica i circoli italiani proprio sulla base dei risultati nella gare a squadre.

Quanto ai risultati colti a livello individuale dai ragazzi del club, invece, il 2024 è stato l’anno dei titoli regionali della giovane Aila Zennaro nell’under 12 femminile e di Alessio Zanotti, campione assoluto grazie al successo di ottobre nell’Open maschile giocato alla Canottieri Mincio di Mantova. In più, anche due secondi posti fra i giovani, con Sara Oppo (under 13) e Ilaria Pennati (under 15), a testimonianza del gran lavoro svolto dal team di insegnanti guidato dal direttore tecnico Silverio Basilico. “In più – dice ancora Rocco – nel corso della stagione abbiamo organizzato ben 16 tornei con formula rodeo, più altri quattro appuntamenti di terza categoria e due Open”. Di rilievo il ritorno dell’Open Campaccio, giocato in piena estate (per il 2025 c’è l’intenzione di sposarlo a settembre) e coronato dalla presenza nelle due finali di ben tre atleti tesserati per il CTC. “A tutto questo – aggiunge il presidente – si unisce il padel. Oltre ai tre campi presenti a Ceriano, dove l’attività della scuola e degli appassionati è in continuo sviluppo, il prossimo anno completeremo il secondo campo nella sede di Saronno (entrambi verranno poi coperti, ndr), così da poter crescere ancora. È proprio quello – chiude – l’obiettivo che ci poniamo per il 2025, su tutta la linea. Per accogliere come si deve il quarantesimo anniversario”.

