Alcaraz e il suo nuovo yacht su misura: lusso e relax in mare

Nuovo gioiello in mare aperto per Carlos Alcaraz, che ha trovato un nuovo modo per staccare dalle pressioni del Tour: il suo nuovo catamarano Sunreef da 27 metri, l’Ultima 88. Avete sentito bene, “suo”. Questo yacht, infatti, non è un modello “di serie” che lui ha comprato così com’era, ma è stato costruito su misura per il tennista spagnolo.

“Ho deciso di ordinare l’Ultima 88 da Sunreef perché sento che sono veri esperti di catamarani di lusso e, allo stesso tempo, dei trendsetter” ha dichiarato Alcaraz. “Costruire con loro mi dà sicurezza: sarà il rifugio perfetto per ricaricare le energie”.

LE CARATTERISTICHE DELLO YACHT

Il catamarano unisce linee moderne, architettura elegante e performance di alto livello, con una velocità massima di 26 nodi (circa 48 km/h). Gli spazi a bordo sono pensati per il comfort e il divertimento: un grande garage, una piattaforma idraulica, terrazze laterali richiudibili e accesso diretto all’acqua per tutti i giochi nautici.

Il layout comprende quattro cabine per gli ospiti e una suite armatoriale full-beam (che ricopre tutta la larghezza dell’imbarcazione) sul ponte principale, con abbondante luce naturale e un ampio bagno con vasca, per un vero rifugio privato in mare: “Adoro le barche” ha aggiunto il numero 1 del ranking ATP. “Amo il mare sin da piccolo e ogni tanto sento il bisogno di scappare da tutto”.

Non sorprende che Alcaraz abbia scelto Sunreef, visto che altri campioni spagnoli come Rafael Nadal e Fernando Alonso possiedono yacht della stessa marca. Francis Lapp, fondatore e presidente di Sunreef Yachts, commenta: “Carlos è un’altra personalità straordinaria che entra a far parte della House of Sunreef. La filosofia del brand non è solo costruire catamarani, ma creare una comunità di proprietari visionari che ispirano il mondo”.