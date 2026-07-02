Mistero Williams a Wimbledon 2026: Serena e Venus sono in tabellone ma non in programma

Un piccolo giallo in zona SW19: le sorelle Williams, come noto, sono iscritte al torneo di doppio femminile di Wimbledon 2026, eppure sono l’unico primo turno assente dal programma di venerdì 3 luglio. Le ricostruzioni più convincenti punterebbero sull’ancora incerto infortunio al ginocchio destro che Serena avrebbe accusato durante il match di primo turno in singolare perso contro Maya Joint 6-3 6-7(6) 6-3, che sarebbe anche un valido movente per saltare la conferenza stampa post-partita. Inoltre, la sorella Venus è in gara nel doppio misto. L’11 volte campionessa (tra singolare e doppio) si è iscritta con il doppista Kevin Krawietz. Questi due fattori renderebbero plausibile la scelta di attendere l’ultimo momento per capire se l’acciaccata delle due campionesse sarà in condizione di partecipare.