È Dimitrov il prossimo avversario di Berrettini a Wimbledon 2026: battuto Mensik in 4 set

Matteo Berrettini continuerà a essere protagonista della partita del giorno (o una delle): il successo di Grigor Dimitrov contro Jakub Mensik per 7-6(5) 4-6 7-5 6-3 lo porterà a sfidare il romano al terzo turno di Wimbledon 2026. Con questo risultato il bulgaro si può dire definitivamente tornato sul circuito ATP, e quanto è speciale farlo proprio all’All England Club, che tanto gli tolse proprio un anno fa, quando si infortunò al pettorale destro in vantaggio di due set contro Jannik Sinner agli ottavi di finale.

IL MATCH

Uno spettacolo di tennis a tutto tondo: potenza, tocco, tattica ed emozione, il secondo turno tra Dimitrov e Mensik ha fatto vedere questo e altro, a livelli altissimi. Si parla effettivamente di due giocatori che non si sarebbero dovuti mai incontrare così presto in uno Slam a meno di fattori esterni. Da un lato un campione (fino a molto poco tempo fa) che sta lasciando il passo all’età, dall’altro uno che imboccando la strada giusta proprio in questo periodo: sempre di fenomeni si parla.

Il momento cruciale della partita è stata la fase centrale del secondo set. Proprio quando sembrava che Dimitrov avesse trovato la chiave per mettere in fila la striscia di punti decisiva per andare sopra due set a zero, il servizio di Mensik è arrivato a soccorrerlo e tenerlo in partita (31 ace in totale). Le energie e la qualità poi dimostrate negli ultimi due set da parte dell’ex numero 3 al mondo sono qualcosa di straordinario, a cui nemmeno il giovane avversario ha saputo ribattere.