Milion Dollar 1 Point Slam 2026: Cobolli eliminato da Swiatek (VIDEO)

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA
Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA

Flavio Cobolli fuori all’esordio nel Milion Dollar 1 Point Slam. Il tennista romano, dopo aver superato il primo turno con Puttergill, si arrende alla numero 2 del mondo WTA Iga Swiatek. Scambio comandato dalla polacca, che ha battuto l’ottima difesa di Cobolli.

COS’È IL MILION DOLLAR 1 POINT SLAM

A contendersi il titolo saranno 48 partecipanti, suddivisi tra professionisti, dilettanti e celebrità invitate tramite wild card. Il montepremi complessivo sarà di 1 milione di dollari australiani, assegnato al vincitore finale. La particolarità sta nel format: ogni match sarà deciso da un solo punto, in un tabellone a eliminazione diretta. Un singolo scambio determinerà l’eliminazione o il passaggio del turno.

