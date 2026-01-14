Milion Dollar 1 Point Slam 2026: Cobolli eliminato da Swiatek (VIDEO)

Flavio Cobolli fuori all’esordio nel Milion Dollar 1 Point Slam. Il tennista romano, dopo aver superato il primo turno con Puttergill, si arrende alla numero 2 del mondo WTA Iga Swiatek. Scambio comandato dalla polacca, che ha battuto l’ottima difesa di Cobolli.

COS’È IL MILION DOLLAR 1 POINT SLAM

A contendersi il titolo saranno 48 partecipanti, suddivisi tra professionisti, dilettanti e celebrità invitate tramite wild card. Il montepremi complessivo sarà di 1 milione di dollari australiani, assegnato al vincitore finale. La particolarità sta nel format: ogni match sarà deciso da un solo punto, in un tabellone a eliminazione diretta. Un singolo scambio determinerà l’eliminazione o il passaggio del turno.