Crisi medio Oriente, Orlov: “Sentito il rumore degli aerei mentre giocavo” (VIDEO)

Proseguono gli aggiornamenti dai tennisti presenti in Medio Oriente. Vladyslav Orlov ha parlato della situazione al Challenger 50 di Fujairah (Emirati Arabi Uniti), dove il gioco è stato interrotto nella mattinata di martedì 3 marzo dopo che droni iraniani hanno colpito un’infrastruttura petrolifera ubicata a pochi chilometri dai campi da tennis. Tutte le partite in programma durante la giornata sono state annullate.

L’ucraino tramite i propri profili social ha commentato così: “Ho appena concluso il mio match, secondo turno di quali, ma per oggi non si gioca più. Quando ero in campo ho sentito il rumore degli aerei, si vede il fumo vicino alle montagne. Al momento qui non è molto sicuro”.