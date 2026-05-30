Roland Garros 2026: Cerundolo – Landaluce entra nella storia

Il terzo turno del Roland Garros 2026 tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce terminato 6-4 6-7(7) 7-6(4) 6-7(4) 7-6(8) è entrato nella storia del tennis. Difatti il match è durato ben 5 ore e 58 minuti diventando la più lunga partita di sempre in cui non si è giocato ad oltranza con i game. Il record precedente era detenuto dalla finale dell’Australian Open 2012 tra Novak Djokovic e Rafael Nadal che durò 5 ore e 53 minuti, anche se in quell’occasione non si gioco ad oltranza con i game. Questo colloca la partita anche al quinto posto nell’era Open tra tutti gli Slam quanto a durata.

Inoltre, l’argentino e lo spagnolo hanno disputato la terza partita più lunga della storia del Roland Garros. Ai primi due posti in questa speciale classifica rimangono Giustino – Moutet del 2020 (6 ore e 5 minuti) e Santoro – Clement del 2004 (6 ore e 33 minuti), ad oggi ancora match più lungo di sempre a Parigi.