Roland Garros 2026: la favola Kouame si ferma al terzo turno, passa Tabilo

Il dito all’orecchio, il pubblico coinvolto e l’arroganza sportiva di un ragazzino con tanto tanto talento. Li rivedremo sicuramente su questi palcoscenici, ma per il Roland Garros 2026 l’avventura di Moise Kouame finisce al terzo turno. Ad eliminarlo Alejandro Tabilo in quattro set con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6(9) in 3 ore e 40. Per il cileno si tratta del miglior risultato Slam della carriera: non era mai arrivato fino agli ottavi di finale. Il suo avversario sarà il vincente tra Felix Auger-Aliassime e Brandon Nakashima.

Per Kouame, invece, rimane un percorso estremamente positivo: dalle tre partite giocate al Roland Garros emerge tutto il suo talento cristallino ed una personalità fuori dal comune per un tennista nato nel 2009. Le grandi prestazioni varranno anche il best ranking per il francese che entrerà abbondantemente tra i primi 250 giocatori del mondo, già a ridosso della Top 200.