Roland Garros 2026: Kouame fa la storia, primo 2009 a vincere in uno Slam

Moise Kouame era un predestinato, lo si sapeva. Ma con la vittoria su Marin Cilic al primo turno del Roland Garros 2026 7-6(4) 6-2 6-1, al suo esordio nel main draw di uno Slam, è arrivata la definitiva incoronazione che tanto si aspettava. Il francese diventa il primo 2009 a vincere un match in un torneo Major e lo fa nella maniera più magica, battendo un veterano del circuito che di partite e giovani talenti ne ha visti passare in lungo e in largo: 19 anni di differenza, giusto un paio di torneo in più per il croato e destini diversi. Da una parte chi è prossimo alla fine della sua carriera, dall’altra chi ha appena cominciato.

Il transalpino ha giocato un match in puro controllo, senza rischiare niente e, anzi, alzando il livello nei momenti cruciali. Un livello di gioco che non ha nulla a che vedere con il numero che recita la sua carta d’identità. I ruggiti del pubblico — in visibilio per il beniamino di casa — sono stati una carica energetica in più, che ha rivitalizzato le toniche gambe di Kouame quando serviva, trascinandolo verso il successo. E una volta presa coscienza di ciò che stava per compiere, il 17enne di Sarcelles non ha tremato: è rimasto saldo sui suoi piedi, regalando anzi anche qualche colpo per palati fini.

Il Simonne-Mathieu, più simile al Parco dei Principi, tra cori, urla, battiti di mano e un frastuono continuo, ha accompagnato il giovane Moise verso il trionfo. Ora è pronta la sfida con il vincente del match tra Cameron Norrie e Daniel Vallejo, in cerca di un glorioso terzo turno. Allacciate le cinture: Moise ha appena cominciato.