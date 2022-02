Born in the USA: quattro americani nelle semifinali del Dallas Open

Il Dallas Open 2022 parla americano. A contendersi una posto nella finale del torneo texano (ATP 250) saranno quattro dei quattordici statunitensi presenti ai nastri di partenza della manifestazione.

Spicca la semifinale della parte bassa tra John Isner e Reilly Opelka, che questo torneo lo ha vinto nel 2019. Scambi logoranti e colpi di scena improvvisi? No, grazie. Nei quattro precedenti (Opelka avanti 3-1) sono stati giocati in totale 13 set, 11 dei quali terminati al tie-break. Pallottoliere alla mano viene fuori un totale di 269 ace, così distribuiti: 37 (Atlanta 2016), 87 (Australian Open 2019), 81 (New York 2019) e 64 (Atlanta 2019).

Nella parte alta, invece, sarà il giovanissimo Jenson Brooksby a cercare di aggirare gli schemi difensivi di Marcos Giron, proveniente dal college tennis. Brooksby, che ha saltato la stagione australiana a causa del Covid-19, insegue la seconda finale nel circuito maggiore dopo quella giocata lo scorso anno sull’erba di Newport: per lui appena otto tornei nel circuito maggiore e già quattro semifinali.

Impossibile non chiudere questa preview con una curiosa statistica. L’ultima volta con 4 tennisti americani nelle semifinali di un evento ATP fu proprio in occasione di questo torneo: era il 2004 e si giocava a San Josè. Ad alzare al cielo il trofeo fu Andy Roddick, che in finale sconfisse in due set Mardy Fish (in precedenza vittorioso du Agassi) dopo aver superato agevolmente Robert Kendrick.