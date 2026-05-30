Roland Garros 2026: sorpresa Potapova, Gauff abbandona il trono di Parigi

Al termine di un match estremamente intenso e fisico è Anastasia Potapova a spuntarla contro la campionessa in carica Coco Gauff con il punteggio di 4-6 7-6(1) 6-4. L’austriaca interrompe dunque il sogno della due volte vincitrice Slam di confermare il proprio titolo, raggiungendo gli ottavi del Roland Garros per la seconda volta consecutiva. Per l’attuale numero 30 del mondo si tratta della quinta vittoria contro una Top 5, la seconda quest’anno dopo il successo contro Elena Rybakina agli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid.
MATCH DI PARZIALI
Dopo un primo set vinto in rimonta, la numero 1 degli Stati Uniti d’America ha dovuto subire il buon livello di Potapova nel secondo. Andata in vantaggio addirittura di due break, l’austriaca non è riuscita a tenere Gauff a distanza di sicurezza, facendosi rimontare con una striscia di quattro game consecutivi, dal 5-2 al 5-6, prima però di dominare il tie-break. Al termine di una lotta punto a punto di altissima intensità, Potapova si aggiudica anche il terzo set approfittando di un calo di Gauff nell’ultimo game del match.
IL TABELLONE
Potapova si giocherà le sue chance contro Anna Kalinskaya, uscita vittoriosa in tre set dal suo match con Camila Osorio. I testa a testa vedono l’austriaca in svantaggio due a zero, ma entrambi i precedenti sono piuttosto datati (2019 e 2022).