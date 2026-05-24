Roland Garros 2026, Herbert perde la testa nel quinto set: cosa è successo nel match con Sonego

Animi bollenti nella sfida tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert che mette in palio il secondo turno del Roland Garros 2026. Nel quinto set, sul risultato di 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 1-0, con palla break in favore del piemontese, il giocatore di casa è andato su tutte le furie dopo aver letto male un dritto incrociato dell’avversario, che non era però stato chiamato dal giudice di linea. Il francese si è dunque fermato, ma il giudice di sedia, dopo essere sceso a controllare il segno, ha confermato la bontà del colpo di Sonego facendo letteralmente perdere la testa a Herbert che ha così perso il servizio e ceduto il break all’azzurro.