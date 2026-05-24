Roland Garros 2026: medical timeout per Mpetshi Perricard contro Djokovic

Medical timeout per Giovanni Mpetshi Perricard nel corso della sfida con Novak Djokovic, valida per il primo turno del Roland Garros 2026. Problema al polso destro per il tennista francese, che ha richiesto l’intervento del medico nel corso del terzo set sul punteggio di 3-0 per Djokovic. Il primo set è andato a Perricard, il secondo a Djokovic. La speranza è che non arrivi il ritiro per il transalpino numero 80 ATP.
AGGIORNAMENTO 22.44 – Il terzo set va a Djokovic (6-1).
AGGIORNAMENTO 22.36 – Tiene il servizio il francese, 3-1.
AGGIORNAMENTO 22.34 – Si riparte con Mpetshi Perricard al servizio.
AGGIORNAMENTO 22.30 – Medical timeout richiesto da Mpetshi Perricard sul 5-7 7-5 3-0 per Djokovic.