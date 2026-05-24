Roland Garros 2026: crisi Fritz, ko al primo turno con Basavareddy

Crisi aperta per Taylor Fritz, che si ferma al primo turno del Roland Garros 2026. Dopo il ko all’esordio nell’ATP 250 di Ginevra contro Popyrin, la testa di serie numero 7 si arrende a Nishesh Basavareddy nel derby sulla terra rossa di Parigi. 7-6(5) 7-6(5) 6-7(9) 6-1 il punteggio in favore del numero 156 ATP, che conquista il primo successo in carriera nel main draw del Major francese. Continuano le difficoltà per Fritz, che a causa di una tendinite al ginocchio aveva fatto presagire di poter saltare tutta la stagione su terra. Lo statunitense ha optato per il rientro post Internazionali, ma sono arrivate due sconfitte tra Ginevra e Parigi.

Scadono cambiali pesanti su erba

Sarà importante per Fritz recuperare una condizione fisica ottimale in vista della stagione su erba, dove il californiano avrà un tesoretto pesante di punti da difendere: prima i titoli nei 250 di Stoccarda ed Eastbourne e poi gli 800 punti della semifinale a Wimbledon persa da Alcaraz. Se il 28enne di San Diego non dovesse essere al meglio nemmeno su erba, il rischio di uscire dalla Top ten si farebbe concreto.