Sabalenka campionessa a Indian Wells: match point salvato col brivido e decimo 1000 in carriera

Aryna Sabalenka si prende la rivincita su Elena Rybakina. Dopo la bruciante sconfitta in finale all’Australian Open, la bielorussa ottiene un successo pesantissimo, più in ottica morale che in termini di punti o palmares, nell’ultimo atto del WTA 1000 di Indian Wells 2026. 3-6 6-3 7-6(6) il punteggio in favore della numero uno del mondo che, come successo a Melbourne qualche mese fa, si trova sopra di un break nel set decisivo per poi farsi rimontare sul più bello dalla kazaka. Il copione sembrava lo stesso dell’Australian Open, ma sul 6-5 Rybakina al tie-break Sabalenka gioca da campionessa, annulla un match point con un rovescio incrociato sulla riga e centra il secondo titolo stagionale, dopo il WTA 500 di Brisbane a gennaio. In classifica WTA la quattro volte campionessa Slam è sempre più in fuga con 11.025 punti. Swiatek (7.413) perde la seconda posizione in favore di Rybakina, al suo best ranking con 7.783 punti.
I NUMERI
Con il successo in terra californiana la 27enne di Minsk solleva il decimo ‘1000’ della carriera eguagliando, dall’introduzione del format nel 2009, Victoria Azarenka (10) e avvicinando Iga Swiatek (11) e Serena Williams (13). Quello di Indian Wells si tratta del 20esimo titolo sul veloce per Sabalenka, che diventa la prima a raggiungere un traguardo del genere da Azarenka nel 2020. Per la bielorussa vittoria salvando match point: per risalire all’ultima volta in cui una tennista aveva vinto un 1000 salvando match point bisogna tornare al WTA 1000 di Madrid 2024 con il successo di Swiatek proprio contro Sabalenka.