Grande novità a Wimbledon: introdotta la video review da quest’anno

Wimbledon utilizzerà un sistema di video review per la prima volta nell’edizione del 2026. Il più antico torneo del grande Slam utilizzerà una tecnologia disponibile sul Centre Court e sul Court numero 1, i due campi principali dell’ All England Club. A questi due si aggiungeranno altri quattro campi che, nello specifico, saranno i campi numero 2, numero 3, numero 12 e numero 18.

La video review è una tecnologia già utilizzata da altri Slam: venne introdotta allo Us Open 2023 ed è attualmente in uso anche all’Australian Open. Per Wimbledon si tratta di un secondo grande passo verso la tecnologia, difatti già nel 2025 furono rimossi i giudici di linea, rimpiazzati dall’occhio di falco elettronico. A tal proposito, verranno anche aggiunti degli indicatori sui tabelloni per segnalare le chiamate di “out” e “fault”.

Come funziona

Per quanto riguarda il funzionamento delle due tecnologie, i giocatori potranno usare la video review in occasione delle decisioni prese dal “chair umpire” (l’arbitro di sedia), ma non potranno in alcun modo sovvertire le chiamate dell’occhio di falco. Non ci sarà un limite al numero di volte in cui i tennisti potranno fare ricorso alla video review. Nel comunicato stampa ufficiale dell’All England Club si legge infatti: “Ai giocatori sarà consentito rivedere specifiche decisioni prese dall’arbitro di sedia (come, ad esempio, “not-up”, “foul shot”, “touch”) sia su una decisione che conclude il punto, sia quando un giocatore interrompe immediatamente il gioco, oppure subito dopo la conclusione di uno scambio (nel caso di hindrance)”.