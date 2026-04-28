WTA 1000 Madrid 2026: Baptiste annulla sei match point ed elimina Aryna Sabalenka

Impresa clamorosa nella sessione serale del WTA 1000 di Madrid: Hailey Baptiste supera la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(6), annullando ben sei match point e conquistando la seconda semifinale 1000 della carriera.

Dopo un primo set dominato dalla bielorussa e un secondo in totale controllo dell’americana, il terzo parziale si trasforma in una battaglia di un’ora e dieci. Sabalenka parte avanti 2-0, Baptiste rientra fino al 4-3 e servizio, ma il match si accende definitivamente nel finale: nel decimo game l’americana annulla cinque match point consecutivi al servizio, riuscendo poi a strappare il break e a servire per l’incontro senza però chiudere.

Si arriva così al tie-break, dove Baptiste completa la rimonta: sotto 4-1 e poi 6-5 con servizio Sabalenka, annulla un altro match point e al primo utile sul 8-6 chiude una sfida da due ore e trenta minuti.

Numeri che raccontano bene il tennis della n.32 WTA: 12 ace ma anche 10 doppi falli, a conferma di un servizio potente ma ad alto rischio. Per la statunitense arriva anche la rivincita dopo la sconfitta subita a Miami contro Sabalenka. In semifinale Baptiste affronterà Mirra Andreeva, che nei quarti ha superato Leylah Fernandez in due set.

Per la numero 1 del mondo è invece la seconda sconfitta stagionale dopo quella contro Elena Rybakina in finale agli Australian Open, con l’impossibilità di difendere il titolo conquistato a Madrid nel 2025.