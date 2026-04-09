Billie Jean King Cup 2026, Italia-Giappone: l’ordine degli incontri

L’ordine degli incontri di Italia-Giappone, tie di Billie Jean King Cup 2026 in programma a Velletri. Comincia la difesa del titolo della squadra azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, capace di vincere le ultime due edizioni della competizione. Dopo il trionfo di Malaga nel 2024, Paolini e compagne si sono ripetuto nel 2025 a Shenzhen, confermandosi sul tetto del mondo. Di seguito il programma completo.
VENERDÌ 10 APRILE
Ore 12.00
Elisabetta Cocciaretto v Moyuka Uchijima
A seguire
Jasmine Paolini v Himeno Sakatsume
SABATO 11 APRILE*
Ore 11.00
Errani/Paolini v Aoyama/Hozumi
A seguire
Jasmine Paolini v Moyuka Uchijima
A seguire
Elisabetta Cocciaretto v Himeno Sakatsume
*Le nomination per sabato 11 aprile possono essere cambiate dalle capitane