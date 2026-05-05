Dalle prequalificazioni al main draw degli Internazionali d’Italia, chi è Federica Urgesi

Dalle prequalificazioni al tabellone principale degli Internazonali d’Italia. Federica Urgesi ce l’ha fatta. Dopo aver superato, non senza difficoltà, Bertacchi, Martellenghi e Mazzola nelle prequalificazioni, la classe 2005 marchigiana si è presa il main draw al Foro Italico battendo due Top 100 in fila. Prima la messicana Zarazua (n.75) e poi la slovena Erjavec (n.86), entrambe sconfitte in due set dalla numero 410 WTA, che parteciperà per il secondo anno consecutivo al main draw degli Internazionali d’Italia.

CHI È FEDERICA URGESI

L’allieva dello Sporting Club Sassuolo, attualmente numero 410 del ranking WTA, con un best ranking di 379 raggiunto nell’ottobre del 2025. Urgesi arriva a Roma con l’obiettivo di dare continuità a un 2026 fatto di buoni segnali alternati a qualche passaggio più complicato. La wild card rappresenta quindi un’occasione importante per misurarsi ancora una volta su un palcoscenico di alto livello.

Dal punto di vista tecnico, è una giocatrice completa, capace di muoversi bene e di esprimersi con equilibrio su entrambi i lati. Dotata di buona sensibilità, ama variare e non disdegna la discesa a rete, soluzione che utilizza anche grazie all’esperienza in doppio, specialità in cui ha raggiunto il best ranking di numero 251 del mondo.

Il talento non manca: per la classe 2005 il passo successivo sarà quello di trovare continuità, senza gli infortuni, limando quei dettagli che possono permetterle di compiere il definitivo salto di qualità e scalare posizioni classifica più in linea con il suo potenziale.