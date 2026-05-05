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Dalle prequalificazioni al main draw degli Internazionali d’Italia, chi è Federica Urgesi

By Tommaso de Laurentiis
2 Min Read
Federica Urgesi (foto GAME)
Federica Urgesi (foto GAME)

Dalle prequalificazioni al tabellone principale degli Internazonali d’Italia. Federica Urgesi ce l’ha fatta. Dopo aver superato, non senza difficoltà, Bertacchi, Martellenghi e Mazzola nelle prequalificazioni, la classe 2005 marchigiana si è presa il main draw al Foro Italico battendo due Top 100 in fila. Prima la messicana Zarazua (n.75) e poi la slovena Erjavec (n.86), entrambe sconfitte in due set dalla numero 410 WTA, che parteciperà per il secondo anno consecutivo al main draw degli Internazionali d’Italia.

CHI È FEDERICA URGESI

L’allieva dello Sporting Club Sassuolo, attualmente numero 410 del ranking WTA, con un best ranking di 379 raggiunto nell’ottobre del 2025. Urgesi arriva a Roma con l’obiettivo di dare continuità a un 2026 fatto di buoni segnali alternati a qualche passaggio più complicato. La wild card rappresenta quindi un’occasione importante per misurarsi ancora una volta su un palcoscenico di alto livello.

Dal punto di vista tecnico, è una giocatrice completa, capace di muoversi bene e di esprimersi con equilibrio su entrambi i lati. Dotata di buona sensibilità, ama variare e non disdegna la discesa a rete, soluzione che utilizza anche grazie all’esperienza in doppio, specialità in cui ha raggiunto il best ranking di numero 251 del mondo.

Il talento non manca: per la classe 2005 il passo successivo sarà quello di trovare continuità, senza gli infortuni, limando quei dettagli che possono permetterle di compiere il definitivo salto di qualità e scalare posizioni classifica più in linea con il suo potenziale.

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