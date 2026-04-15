ATP 500 Barcellona 2026: Borges chiude il match con un ace da sotto (VIDEO)

Animi tesi al termine del primo ottavo di finale all’ATP 500 di Barcellona, che ha visto scendere in campo Nuno Borges e Tomas Martin Etcheverry. Dopo il primo combattuto incontro fra i due ad Auckland 2026, non potevamo aspettarci diversamente dalla sfida odierna sulla terra catalana, terminata con il successo del tennista portoghese per 6-3 7-6(4) in due ore di gioco.

Un match intenso e giocato su ritmi alti, soprattutto nel secondo set, dove Etcheverry ha provato a rientrare restando agganciato fino al tie-break. Proprio nel momento decisivo, però, Borges ha alzato il livello, mostrando maggiore lucidità nei punti chiave, in particolar modo sul secondo (e decisivo) matchpoint: il portoghese, infatti, ha chiuso l’incontro con un ace servendo da sotto.

Una scelta tanto inusuale quanto provocatoria, che non è stata affatto apprezzata dall’argentino. Etcheverry ha infatti manifestato chiaramente il proprio disappunto con una stretta di mano rapida e fredda a rete, senza nascondere il fastidio per l’episodio. Un epilogo che aggiunge pepe al loro confronto e che potrebbe lasciare strascichi anche in vista di eventuali incroci futuri tra i due.