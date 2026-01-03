ATP 250 Brisbane 2026: Bellucci subito fuori, passa Carreno Busta

Finisce subito l’avventura di Mattia Bellucci nel tentativo di conquistare un posto nel tabellone principale dell’ATP 250 di Brisbane. Il tennista azzurro è uscito sconfitto dal primo match di qualificazioni contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta capace di imporsi con lo score di 6-4 2-6 7-6(3) dopo oltre due ore di gioco. A Bellucci non è bastato il break di vantaggio nel terzo e decisivo set per regalarsi il turno finale e tentare così l’accesso al tabellone principale del torneo australiano.

LA PARTITA

Primo set deciso dal break in apertura conquistato dall’ex numero 10 del mondo. Nella seconda frazione arriva la reazione dell’azzurro che oltre a difendere tutti i propri turni di servizio conquista due break e chiude 6-2. Nel terzo e decisivo parziale il numero 76 della classifica mondiale riesce a portarsi avanti di un break sul 4-2 ma viene immediatamente controbrekkato da Carreno Busta. Due mini break consegnano la vittoria al tennista spagnolo nel tie-break.