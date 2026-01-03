ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 gennaio. Arnaldi a caccia di un posto nel main draw

Il programma della seconda giornata di qualificazioni e della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 4 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Sulla Pat Rafter Arena apertura nella notte italiana con il ‘1 Point Slam‘ a chiudere il programma l’atteso incontro di doppio tra gli ‘Special K’ Kokkinakis/Kyrgios contro la coppia Ebden/Ram. Subito fuori Bellucci nel primo turno delle qualificazioni contro Pablo Carreno Busta che affronterà il numero 4 del seeding Arthur Cazaux. In caso di successo contro Hugo Gaston nel primo turno delle qualificazioni, Matteo Arnaldi sfiderebbe Rinky Hijikata come terzo incontro sul campo 10.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 4 GENNAIO
PAT RAFTER ARENA
Ore 2:00
1 Point Slam
Non prima delle ore 3:00 e a seguire
Kasatkina vs Potapova
Badosa/Sabalenka vs Samsonova/Zhang
Non prima delle ore 7:00 e a seguire
Vukic (WC) vs Tiafoe
Ebden/Ram vs Kokkinakis/Kyrgios (WC)
SHOW COURT 1
Ore 2:00 e a seguire
Jacquemot vs Tomljanovic (WC)
Cirstea vs Pavlyuchenkova
Kenin vs (da definire)
Cristian vs Bouzkova
Non prima delle ore 9:30
Carabelli vs Tien (8)
SHOW COURT 2
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
Arango vs Kessler
Birrell/Gibson (WC) vs Bucsa/Perez (3)
Behar/Vliegen vs Popyrin/Shapovalov
Chan/Jiang vs Alexandrova/Andreeva
Hozumi/Wu vs Hon/Muchova
COURT 10
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
Sweeny (WC) vs O’Connell (WC)
Atmane (3) vs Duckworth (10)
Arnaldi o Gaston vs Hijikata
Non prima delle ore 6:00
Schnaitter/Wallner vs Korda/Nakashima
COURT 14
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
Cazaux (4) vs Carreno Busta
Quinn (5) vs Collignon (9)
Majchrzak vs Halys