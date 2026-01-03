AtpNewsWta

ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 gennaio. Arnaldi a caccia di un posto nel main draw

Donato Boccadifuoco
Matteo Arnaldi - Foto Giampiero Sposito
Il programma della seconda giornata di qualificazioni e della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 4 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Sulla Pat Rafter Arena apertura nella notte italiana con il ‘1 Point Slam‘ a chiudere il programma l’atteso incontro di doppio tra gli ‘Special K’ Kokkinakis/Kyrgios contro la coppia Ebden/Ram. Subito fuori Bellucci nel primo turno delle qualificazioni contro Pablo Carreno Busta che affronterà il numero 4 del seeding Arthur Cazaux. In caso di successo contro Hugo Gaston nel primo turno delle qualificazioni, Matteo Arnaldi sfiderebbe Rinky Hijikata come terzo incontro sul campo 10.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 4 GENNAIO

PAT RAFTER ARENA

Ore 2:00 

1 Point Slam

Non prima delle ore 3:00 e a seguire

Kasatkina vs Potapova

Badosa/Sabalenka vs Samsonova/Zhang

Non prima delle ore 7:00 e a seguire

Vukic (WC) vs Tiafoe

Ebden/Ram vs Kokkinakis/Kyrgios (WC)

SHOW COURT 1

Ore 2:00 e a seguire

Jacquemot vs Tomljanovic (WC)

Cirstea vs Pavlyuchenkova

Kenin vs (da definire)

Cristian vs Bouzkova

Non prima delle ore 9:30

Carabelli vs Tien (8)

SHOW COURT 2

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

Arango vs Kessler

Birrell/Gibson (WC) vs Bucsa/Perez (3)

Behar/Vliegen vs Popyrin/Shapovalov

Chan/Jiang vs Alexandrova/Andreeva

Hozumi/Wu vs Hon/Muchova

COURT 10

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

Sweeny (WC) vs O’Connell (WC)

Atmane (3) vs Duckworth (10)

Arnaldi o Gaston vs Hijikata

Non prima delle ore 6:00

Schnaitter/Wallner vs Korda/Nakashima

COURT 14

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

Cazaux (4) vs Carreno Busta

Quinn (5) vs Collignon (9)

Majchrzak vs Halys

