Challenger 125 Birmingham: Fuori subito Bellucci: avanza Bolt in soli 50 minuti

Termina subito l’avventura della prima testa di serie al Challenger 125 di Birmingham, il torneo che di fatto inaugura la stagione su erba. Mattia Bellucci, infatti, è stato sconfitto in due set da Alex Bolt con il punteggio di 6-3 6-0 in soli 50 minuti al termine di una partita rapida, con pochi scambi e in cui l’australiano ha dominato in lungo e in largo

Poca lotta sul Campo 3 a Birmingham, con Bellucci che in entrambi i set ha subito break al primo turno di battuta, compromettendo seriamente il prosieguo dei parziali. L’erba, infatti, è una superficie sulla quale è difficile recuperare uno svantaggio, perché gli scambi tendono a essere più brevi e il servizio assume un peso ancora maggiore. Per l’azzurro è stato quindi complicato trovare le contromisure a una battuta di Bolt praticamente impeccabile per tutta la durata dell’incontro.

Con un Bellucci apparso non al meglio e un Bolt particolarmente a suo agio sulla superficie che più si adatta alle sue caratteristiche, il “game, set, match” che ha sancito il primo grande upset della settimana nelle West Midlands è arrivato in fretta: meno di un’ora di gioco.

Nel prossimo turno, gli ottavi di finale, Bolt affronterà il vincente della sfida tra Tristan Schoolkate e Arthur Fery.