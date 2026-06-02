Roland Garros 2026: Andreeva-Cirstea è il primo match con il tetto chiuso

Il quarto di finale femminile tra Mirra Andreeva e Sorana Cirstea è diventato il primo incontro del tabellone principale disputato sotto il tetto chiuso in questa edizione del torneo parigino. La pioggia caduta su Parigi ha infatti costretto gli organizzatori a coprire il Philippe-Chatrier, e non è escluso che anche i successivi incontri della giornata vengano giocati nelle stesse condizioni.

IL PROGRAMMA COMPLETO

COURT PHILIPPE-CHATRIER

ore 11.00 – (8) Andreeva vs (18) Cirstea

a seguire – (7) Svitolina vs (15) Kostyuk

a seguire – (27) Jodar vs (2) Zverev

non prima delle 20.15 – (26) Mensik vs (28) Fonseca