ITF W75 Chiasso 2026, Pigato pronta all’esordio all’Axion Open: “Arrivo in fiducia”

“Storicamente questo è un torneo molto competitivo, non si può entrare in campo pensando di essere la favorita. Sono consapevole che se non si dà il 100% si può perdere in ogni partita. Sono molto contenta di essere tornata, arrivo qui in fiducia ed è un torneo vicino casa dove tanti possono venirmi a vedere”. Reduce dal trionfo nel WTA 125 di Madrid, Lisa Pigato sbarca a Chiasso dove – da testa di serie numero 2 – prenderà parte all’Axion Open 2026. Sorteggiato il tabellone principale dell’ITF W75 che si gioca sui campi del Tennis Club Chiasso. L’azzurra, numero 149 del mondo e numero 4 d’Italia, esordirà mercoledì 22 aprile contro una qualificata in un seeding guidato dall’uzbeka Maria Timofeeva. Al via ben cinque svizzere: la sesta testa di serie Susan Bandecchi, che esordirà contro Jule Niemeier, e le wild card Katerina Tsygourova, Alina Granwehr, Noella Manta ed Elsa Bonelli.

PIGATO, EXPLOIT NEL 2026

Nell’edizione 2025 Pigato si presentò in Ticino da numero 504 del mondo, ora ha messo saldamente i piedi in Top 200 e si è già garantita la partecipazione alle qualificazioni del Roland Garros. In una stagione che l’ha già vista vincere tre titoli, oltre il successo di Madrid sono arrivati i titoli del W75 Nonthaburi e del W35 di San Gregorio, la tennista classe 2003 sta vivendo questo momento con lucidità: “Lo scorso anno ero molto motivata quando sono tornata dall’operazione, avevo voglia di lavorare e portare a casa dei risultati. Da settembre mi sono messa in moto e il 2026 è iniziato con la vittoria in Thailandia, così sono entrata anche in tornei di livello più alto. Mi sono detta di vedere come sarebbe andata e poi è arrivato addirittura l’inaspettato titolo di Madrid”. Pigato ha svolto i primi allenamenti seguita da papà Ugo e da coach Federico Lucini: “Ho fatto un bel lavoro con Federico, il preparatore Giuseppe Vassarella, il fisio Giovanni Teoli e il mio psicologo. Da dopo l’infortunio non ho avuto grossi problemi e sono sempre riuscita a giocare”. Lisa giocherà anche gli Internazionali d’Italia 2026 con una wild card per il tabellone principale, un premio a risultati dell’ultimo periodo: “Un anno fa ero 500 WTA, sono contenta quando guardo la classifica. So che la strada è ancora lunga, ma è gratificante. Sono felice di poter giocare a Roma, spero di viverla diversamente perché in passato sono sempre stata un po’ tesa. Voglio provare a prenderlo come fosse un torneo normale, vivendolo con la mia squadra e godendomi il calore del pubblico”.

.